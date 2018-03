Type de conditionnement : packs de 12 x 115 grammes

EAN : 3033490906269

Date limite de consommation : 03/04/2018

Il s’agit de « Danette Panaché » de saveur vanille, chocolat et caramel, en raison d’un problème organoleptique (impact sur les récepteurs olfactifs et gustatifs). Danone invite les consommateurs à déposer les produits dans les magasins dans lesquels les produits ont été achetés.En France, 7 départements sont concernés : Aisne, Ardennes, Marne, Nord, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme.​Les consommateurs sont invités à ne pas manger ces produits et à les rapporter dans le magasin où ils l'ont acheté.