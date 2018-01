Manifestation surprise des salariés de Fessenheim

Alors que le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Slance le dossier de la reconversion autour de la fermeture programmée de la centrale nucléaire de Fessenheim, les employés du site se mobilisent et manifestent devant la centrale.La pilule ne passe pas pour eux. C'est leur outil de travail et il veulent le garder. Ils attendent le secrétaire d'Etat de pied ferme pour lui redire que leur centrale "n'est pas dangereuse" et qu'elle "peut continuer à fonctionner".