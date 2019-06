Grand Est: les clients box et 4G d'Orange ont subi jusqu'à 4h de panne d'internet mercredi soir

Actuellement au QG d'Orange: pic.twitter.com/kesjHmSIfl — Emile ☢ (@0RevolutionV0) 19 juin 2019

Grand Est, Rhône-Alpes, Sud-Ouest ou encore Paris pour les plus touchés, plusieurs milliers de foyers français et en particulier lorrains ont subi une panne d'accès à Internet soit par leur box, soit par le réseau 4G et parfois par les deux, mercredi 19 juin 2019, entre 21h et une heure du matin.Comme l'indique la carte en illustration de l'article, le service downdetector.fr a permis de visualiser en temps réel (via un autre opérateur) l'ampleur du phénomène à l'échelle du territoire national. Sur le réseau social Twitter , de nombreux internautes se sont émus, voire inquiétés de cette panne tout au long de la fin de la soirée. Certains avec humour, d'autre avec "désespoir", en particulier ceux (ou leurs parents) qui sont actuellement en plein examen du baccalauréat.Malgré nos demandes, Orange n'avait pas en début de matinée ce jeudi 20 juin, apporté d'explication à cette panne.