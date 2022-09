Violences intrafamiliales : comment fonctionne la maison de protection des familles à Mulhouse

Engagée dans la lutte contre les violences intrafamiliales, la gendarmerie du Haut-Rhin, à Mulhouse, inaugure un nouveau dispositif. La Maison de protection des familles ouvre officiellement ses portes le jeudi 29 septembre 2022.

Le constat est implacable : le nombre de personnes victimes de violences intrafamiliales recensées dans le Haut-Rhin entre 2018 et 2021 a augmenté de 84% (chiffre de la préfecture du Haut-Rhin). Au niveau national, le phénomène toucherait 35.000 personnes par an, selon le ministère de l'Intérieur.

Face à cette hausse des violences aux personnes dans la sphère familiale, la gendarmerie de Mulhouse s'est dotée d'un nouvel outil : la maison de protection des familles (MPF). Issue du Grenelle contre les violences conjugales de 2019, cette structure a pour vocation à sensibiliser et protéger les personnes vulnérables par des actions de prévention de la délinquance et des addictions.

La maison de protection des familles de Mulhouse, opérationnelle depuis le 1er septembre, comprend cinq militaires d'active et quatre réservistes. "Avant on était connu sous le nom de brigade de prévention de la délinquance juvénile, on faisait beaucoup de prévention mais pas du tout de judiciaire", précise le major Emmanuel Bir qui chapote la MPF de Mulhouse.

Un lieu d'écoute pour les victimes

Concrètement, les gendarmes de la maison de protection des familles ont ajouté à leur mission de prévention celle de l'écoute et la prise en charge des victimes, mineures ou majeures. "Une fiche de signalement est faite par le parquet. Par exemple, une infirmière scolaire ou un prof qui a vu un enfant avec des bleus ou une fille qui raconte qu'elle a été tapée par le tonton. On nous appelle en renfort pour les auditions. C'est une grosse partie de notre travail", explique Emmanuel Bir.

Autre mission de la MPF : la formation des gendarmes amenés à accueillir les victimes et à traiter des situations sensibles. "Sur le département, on a formé 600 gendarmes sur la prise en compte des violences conjugales et une cinquantaine de gendarmes sur les auditions des mineurs".

La maison de protection des familles travaille en partenariat avec une pluralité d'acteurs, notamment avec des associations comme "Les maltraitances, moi j'en parle". L'association, à vocation nationale et reconnue d'intérêt général, met en place de actions de prévention et de terrain afin de sensibiliser les enfants et le public aux maltraitances infantiles. Elle intervient par exemple dans les écoles primaires et les collèges et forme les enseignants.

Une quarantaine de MPF fonctionnent déjà en France dans les groupements de gendarmerie. Celle de Mulhouse ouvre ses portes officiellement ses portes ce jeudi 29 septembre 2022.