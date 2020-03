Coronavirus : 13 morts à l'Ehpad Le Chêne de Saint-Dizier en Haute-Marne

Treize résidents de l’Ehpad Le Chêne à Saint-Dizier en Haute-Marne sont morts depuis la semaine dernière, après avoir contracté le coronavirus. L'information a été confirmée par la maire de St Dizier et une source médicale. L’établissement fait aujourd’hui face à une propagation « rapide et violente » selon la maire de la commune Elisabeth Robert-Dehault, contactée ce mardi 24 mars. D’après nos informations, les résidents décédés présentaient tous des pathologies « lourdes et compliquées ». Certains d’entre eux sont morts sur place, d’autres à l’hôpital après leur prise en charge. « Il y a un gros foyer à l’Ehpad du Chêne » nous confie-t-on et « ce qu’ils vivent est vraiment dramatique ».Depuis le 5 mars dernier, c’est tout l’établissement qui est confiné pour endiguer la propagation et gérer au mieux l’épidémie de coronavirus. A priori, aucune autre maison de retraite n’est touchée par des cas de Covid-19 en Haute-Marne mais « les personnels soignants sont des bombes à retardement ambulantes » nous précise cette directrice. « On se prépare à tout ». Le centre hospitalier de Saint-Dizier doit communiquer avec plus de précisions cet après-midi.Les maisons de retraite sont en cette période de crise sanitaire au coeur d'une inquiétude. L'agence régionale de santé (ARS) du Grand Est avait confirmé lundi 23 mars, qu'à la date du dimanche 22 mars, 20 décès avaient été en lien possible avec le coronavirus (Covid-19) depuis le début de l'épidémie dans un établissement des Vosges