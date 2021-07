Intempéries dans le Bas-Rhin : une centaine de caves inondées à Strasbourg et Haguenau

Ce mardi 13 juillet, les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin ont réceptionné une centaine d’appels concernant principalement des demandes d’épuisements de caves sur les secteurs de l’Eurométropole de Strasbourg et de Haguenau.

Un épisode de fortes pluies touche l'Alsace depuis la nuit du 12 juillet. Dans le Haut-Rhin, le village d'Hégenheim a été particulièrement touché pour la deuxième fois en trois jours. Dans le Bas-Rhin, les fortes précipitations n’ont pas engendré une augmentation de l’activité opérationnelle pendant la nuit. Mais ce mardi 13 juillet, le centre de traitement de l’alerte des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin a fait face à une progression du nombre d’appels, principalement pour des demandes d’épuisements de caves.

Entre 6 heures et 9 heures, une centaine d’appels provenant des secteurs de l’Eurométropole de Strasbourg et de Haguenau a été réceptionnée, indique le service départemental d'incendie et de secours du département. Un poste de coordination de zone d’intervention (PCZI) a été activé au centre d’incendie et de secours Strasbourg Ouest.

Conseils :

Ne surchargez pas les lignes d’urgence. N’appelez les sapeurs-pompiers qu’en cas d’absolue nécessité.

Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée ou à proximité d’un cours d’eau.

En amont, dans les soussols, veillez à surélever le mobilier, les appareils électriques, les produits chimiques.

En cas d’inondation, ne descendez en aucun cas dans les soussols, coupez l’électricité.

Limitez vos déplacements.

Limitez votre vitesse sur route et autoroute.

Le Haut-Rhin et le Bas-Rhin ont été placés par Météo France en vigilance orange pluie-inondation lundi soir 22h jusqu'à ce mercredi 6h.