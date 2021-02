Marne : le mystère plane à Vouzy, où des habitants ont reçu des colis anonymes

Depuis quelques jours, des habitants de la commune de Vouzy dans la Marne, dont le maire du village, ont reçu de mystérieux colis. Ils s'interrogent sur l'expéditeur qui reste introuvable.

Vouzy est un village considéré comme tranquille dans la Marne. Il compte 292 Vouziots et Vouziotes. Mais depuis quelques jours, ceux-ci s'interrogent, s'inquiètent aussi, car plusieurs d'entre eux ont reçu de mystérieux colis. Au salon de coiffure, c'est le sujet de conversation. La coiffeuse du village, unique commerçante, Nicolas Lefevre fait partie des nombreux destinataires. Elle a reçu "deux serviettes de toillettes bleue et rouge" à son nom de jeune fille. Dans le colis, un "papier" avec écrit "Vouzy êtes". Un jeu de mot, plutôt facile, avec le nom de la commune.

Ses clients au salon en cet après-midi du mercredi 3 février avaient, eux, reçu un "manteau chauffant" et un "livre". Nicole Lefevre trouve cela "bizarre" mais "n'est pas contre les cadeaux". Contacté, le maire de la commune, Frédéric Maillet, a lui reçu un maillet : "sans doute en référence à mon nom de famille". Cela ne le fait pas rire du tout. Mais il ne souhaite pas s'exprimer davantage à ce sujet. Pour lui, cet "illuminé" qui envoie des colis, "n'habite pas dans le village et ne mérite pas que l'on parle de lui".

Dépôt de plainte

Un habitant âgé qui souhaite rester anonyme dit avoir jeté tout le colis à la poubelle de peur qu'il soit "empoisonné". Selon nos informations, le maire est allé porter plainte dans la semaine auprès de la gendarmerie d'Epernay et a écrit un mot, sans colis, glissé dans les boîtes aux lettres de tous les habitants dans lequel il les "met en garde contre un éventuel démarchage". D'autres habitants affirment avoir reçu des plants de fraisier ou des graines de courge. Les premiers colis auraient été reçus fin janvier.

La gendarmerie a été avertie de cet envoi de colis mystère. La compagnie d’Epernay (Marne) a enregistré un dépôt de plainte déposé par le maire de Vouzy. Une enquête est ouverte, et semble bien avancée, pour identifier la personne qui envoie ces fameux colis. "On comprend que ça inquiète. Il risque une sanction liée à une autre infraction", ajoutent les gendarmes. Envoyer des colis reste légal, il y aurait donc un autre motif de sanction. Les autorités ne souhaitent pas en dire davantage pour ne pas empiéter sur l'enquête en cours. Et surtout elles ne souhaitent pas faire de publicité à cet expéditeur qui habiterait la région.

Cet envoi mystérieux coïncide avec la création tout aussi étrange en janvier 2021 d'un groupe Facebook : Vouzy êtes @Lenouveauvouziot. Où on peut lire dans la description "Expérience sociale visant à instaurer une autonomie maximale au sien d'un village, orchestrée par la mise en place d'une véritable démocratie villageoise".

Le nom de "Clément Frère" ainsi qu'un numéro de téléphone sont indiqués, une annonce enregistrée s'avère tout aussi étonnante. "Bonjour, expérience sociale, vous êtes seuls maîtres de votre propre destin, responsable de l'humanité et de la planète de vos enfants, de leur santé et leur bonheur véritable". Au total 20 personnes suivent la page Facebook, uniquement des faux comptes semble-t-il.

"Village autonome"

Alors qui peut donc être ce mystérieux responsable de cet envoi de colis ? Dans son post Facebook, le créateur de la page écrit : "Bonjour à tous, J'aimerais devenir autonome, démocratique et dynamique, mais j'ai besoin de vous malheureusement. Je suis Vouzy, un petit village de Champagne, dans la Marne, près de Reims, cité des sacres. Bon nombres des habitants qui me composent m'ont oubliés, ne sortent plus prendre soin de moi, ne se côtoient même plus. Leurs enfants ne viennent même plus me voir pour profiter de ce que j'ai a leur offrir ils préfèrent leurs télés ou leurs tablettes".

Le mystérieux auteur du post renvoie vers "La démocratie féministe", un ouvrage de Marie-Cécile Naves, docteure en Science politique de l’université Paris-Dauphine (2005), maître de conférences des universités, titulaire d'un post-doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication à la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (Paris) (2008). Elle a été conseillère au cabinet de Najat Vallaud Belkacem au ministère de l’Education nationale de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (2015-2017).

Un décroissant, un généreux donateur, un illuminé, un adversaire politique du maire en place ? Tout est possible. L'expéditeur mystèrieux invite les habitants à se prendre en main pour faire revivre la commune, qu'il trouve morose. Il place même Vouzy en tant que sujet. "C'est vrai qu'à ce jour j'ai l'air ennuyeux, mais j'ai du potentiel vous savez ! J'ai même deux rivières et plusieurs forêts ! Pourriez-vous faire un petit geste pour leur donner envie de m'aider et me sauver ? J'aimerais que vous envoyez tous un courrier à mes habitants, avec un petit mot d'encouragement et quelques graines de légumes, fruits ou même des boutures déposées dans l'enveloppe. Voici leurs adresses". Le post continue avec des liens vers les adresses des habitants, des liens vers un site d'achat de fleurs, et un appel au "réveil de l'humanité".

Pas certain que le réveil de l'humanité emporte l'adhésion de ces vilageois ruraux en quête de quiétude, dans un contexte sanitaire déjà plombant. Certains hésitent d'ailleurs encore à ouvrir leurs colis. Des cadeaux qui n'entraînent pas d'effusion de joie, d'autant que pour l'instant, aucune bouteille de champagne n'a été reçue.