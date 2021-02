Covid19 : le rallye étudiant 4L Trophy 2021 est annulé, les 25 ans seront fêtés en 2022

Chaque année depuis un quart de siècle, ils cherchaient des sponsors et surtout une 4L, pour vivre une aventure étudiante à la fois solidaire et personnelle : le 4L Trophy. L'édition n'aura pas lieu en 2021, c'est officiel depuis ce mercredi 17 février. Les organisateurs viennent de prévenir les équipages, ils étaient près de 400 à être inscrits, de toute la France.

La faute au Covid-19, les trajets vers le Maroc où se déroule cette expédition humanitaire sont impossibles. Les organisateurs nous l'ont confirmé. "On a préféré anticiper. Il fallait prendre une décision. On pensait jusqu'au bout que ce serait possible, mais là on attendra 2022 et on fêtera les 25 ans comme il se doit l'an prochain".

Le rallye solidaire avait été repoussé de deux mois et devait se tenir du 26 avril au 6 mai 2021. Il aura lieu désormais en 2022. Les 4L seront logiquement plus nombreuses. 1 500 équipages devraient y participer. Les inscrits sont au courant. "On les a prévenus par email, avec la procédure pour annuler ou reporter. L'édition 2022 est prévue du 17 au 27 février" .

Le 4L Trophy : une aventure étudiante et solidaire. • © Flashsport

Une aventure humaine

Ce rallye "d’orientation à la cool, forme chaque année une joyeuse caravane de plus de 1 200 4L qui s’aventurent jusqu’aux dunes du Sahara. C’est le plus grand rendez-vous des jeunes et des étudiants, l’événement ultime de tous les défis, le plus gros événement sportif et solidaire d’Europe dédié aux 18-28 ans, de toutes nationalités…", mentionne le site Internet dédié à l'organisation.

Il mélange entraide et sensations fortes. "Au 4L Trophy, personne n’est laissé au bord de la route et on se surprend à proposer et accepter de l’aide tous les jours, très naturellement. Former une grande équipe durant 6 000 km et à travers trois pays procure un sentiment assez unique qu’il est difficile de ressentir dans la vie dite normale. »

Un périple de 6 000 kilomètres financé par des sponsors que cherchent les étudiants chaque année. Pour certains c'est aussi un projet qui valorise le CV. Mêlant la solidarité et l’engagement éco-citoyen. "Chaque équipage est tenu d’acheminer 10 kg de denrées alimentaires (non périssables) jusqu’au village Départ. Une dizaine de tonnes est désormais atteinte tous les ans, soit plus de 20 000 repas distribués à des familles dans le besoin".