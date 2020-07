INSOLITE. Jeu inédit dans la Marne : un drive quizz musical est organisé à Cormontreuil, une première en Europe

Quizz musical

2h30 pour installer la scène

Vincent et Gérard installent la scène. Un animateur posera les questions depuis cette estrade. • © Mathilde Kaczkowski

On ne peut pas laisser les gens chez eux en cette période post-Covid. Il faut les distraire au maximum tout en gardant une sécurité. David Hardit - Organisateur du drive quizz musical

Les joueurs répondront aux questions sur ces boîtiers. • © Mathilde Kaczkowski

La production numérote les places de parking. Un chiffre sera attribué à chaque équipe.

Christophe est l'animateur du drive quizz musical. Pour lui, animer dans ces conditions est une grande première ! • © Mathilde Kaczkowski

Une tournée nationale en perspective ?

Imaginez-vous, installé confortablement dans votre voiture, boîtier en main, prêt à répondre à un quizz musical le plus vite possible. Le chronomètre s'emballe, les extraits sonores s'enchaînent, la pression commence à monter. Vous voulez gagner mais la concurrence est rude. Sur un vaste parking, vous êtes cernés par de nombreux véhicules. Plusieurs centaines de joueurs vous entourenr. Chaque équipe veut, tout comme vous, remporter la partie. Si ce concept de jeu vous emballe... avis aux amateurs ! Ce jeudi 9 juillet à 21h30, un quizz musical grandeur nature est organisé sur le parking du supermarché Cora à Cormontreuil... une première en Europe !Derrière cette idée originale se cache David Hardit, un producteur de spectacles rémois bien déterminé à relancer le marché du divertissement : "En ce moment, nous sommes au point mort et cela va durer encore longtemps," explique l'organisateur. "On parle d'une seconde vague pour le covid-19 et cela fait peur à tout le monde ! Les places pour les spectacles ne sont pas réservées, par crainte qu'ils soient annulés." Face aux incertitudes, le producteur imagine alors ce jeu pendant le confinement... qui affiche déjà complet ! Les places ont été délivrées gratuitement par tirage au sort. Sur 30.000 inscriptions, 150 voitures prendront place tour à tour sur le parking.En cet après-midi du 9 juillet, en plein soleil, plusieurs petites mains s'affairent pour organiser cette partie unique en France. Vincent et Gérard, deux lillois intermittents du spectacle travaillent pour la première fois depuis quatre mois. Ils prendront 2h30 à installer une estrade, sur laquelle un animateur posera les questions. "C'est la première scène que je monte au mois de juillet, ça fait bizarre!" s'exclame l'un d'entre eux."Ludique", "familial", c'est en ces termes que ce nouveau concept similaire au cinéma drive-in est présenté. "Nous ne poserons pas de questions hyper complexes" explique le producteur. S'amuser sera dont le maître-mot de cette soirée portée sur l'univers de la musique. Pendant 1h, les joueurs devront répondre à 60 questions diffusées sur un écran géant de 200 mètres carré. Les automobilistes devront régler leur radio sur l'onde FM 97.3, spécialement louée pour cette occasion. Un animateur assurera le show en direct depuis l'estrade. Question organisation, tout semble réglé comme sur du papier à musique. "A l'arrivée des joueurs, nous contrôlerons les plaques d'immatriculation pour vérifier qu'ils soient bien inscrits." expose David Hardit. Des boîtiers seront ensuite distribués aux participants, un seul par véhicule. "Avec les boîtiers, on pourra par exemple savoir quelle voiture a répondu à une question en 25 secondes.".Côté sécurité, une distance d'environ 1 mètre 50 sera laissée entre chaque voiture soit une place de parking. Quant au port du masque, il ne sera pas obligatoire sauf pour aller chercher les lots. Parmi les cadeaux à gagner, une centaine de places de spectacles dans la Marne ou encore un vélo électrique sont à remporter.En retrait dans un coin du parking, Christophe observe les installations. Ce soir, cet animateur venu de Paris, posera les questions depuis le podium. D'habitude, l'homme anime des soirées dans une salle. Cette fois-ci, il sera question d'un parking. Pour lui, l'excitation commence à monter : "On n'a jamais le droit à l'erreur mais encore plus cette fois-ci. Là, on se retrouve dans une situation qu'on ne connait pas. C'est un nouveau challenge. Il n'y aura pas le même contact, la même ambiance." L'animateur, co-créateur du quizz, imagine déjà plusieurs scènes. Par exemple, il compte bien faire klaxonner les joueurs à un moment précis du jeu, au rythme de la musique.En cette période post-covid, encourager les Français à sortir et à se divertir reste une priorité pour le producteur rémois : "Si les gens restent chez eux et regardent des spectacles à la télévision, ils vont s'habituder à ce mode de vie. Lorsqu'on leur proposera des spectacles plus tard, ils ne voudront peut-être plus sortir." Si cette première édition fonctionne bien, David Hardit voudrait organiser une tournée sur l'ensemble de la France, et aller peut-être encore plus loin : "Je pense même que ça pourrait devenir un jeu TV comme Interville."