Reims : ce que l'on sait sur l'agression du photographe du quotidien "L'Union" à Croix-Rouge

L'émotion est vive, ce dimanche 28 février, au lendemain de la violente agression d'un photo-journaliste du quotidien local L'Union dans le quartier Croix-Rouge à Reims. Dans un état très critique, "ses jours sont toujours en danger", précise à France 3 l'adjoint à la sécurité de la ville de Reims Xavier Albertini, Christian Lantenois a été pris en charge par le Samu samedi dans l'après-midi. "Au moment où il a été transféré au CHU, il était inconscient et il a été intubé", a indiqué le préfet de la Marne Pierre N'Gahane. Il a été "retrouvé en grande détresse, à côté de sa voiture, à proximité de la médiathèque Croix-Rouge", précise l'Union. France 3 Champagne-Ardenne fait le point sur les faits qui se sont déroulés samedi.

La médiathèque du quartier Croix-Rouge à Reims, le 28 février 2021. • © Paul-Antoine Boudet / FTV

Une enquête est ouverte pour "tentative de meurtre"

Samedi en début de soirée, le procureur de la république Matthieu Bourrette a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire pour "tentative de meurtre".

Aux alentours de 15 heures samedi, "un journaliste du journal l'Union a été agressé et grièvement blessé dans des circonstances encore indéterminées, mais de manière volontaire. J'ai donc ouvert une enquête pour tentative de meurtre, confiée à la sûreté départementale", a déclaré à l'AFP Matthieu Bourrette. Aucune interpellation n'est intervenue à ce stade, a-t-il ajouté.

Pour l'heure, on ne sait pas combien de personnes sont impliquées dans cette agression. Interrogé par France 3, l'adjoint au maire de Reims à la sécurité a souligné : "Une enquête a été ouverte pour meurtre, ce qui veut dire que c'est particulièrement grave."

Le photographe était présent dans le cadre de son travail

Le journaliste s'est rendu dans le quartier Croix-Rouge à Reims dans le cadre de son travail, précise le quotidien, qui détaille longuement les circonstances de la venue du photographe et d'une journaliste de permanence, en charge des faits divers (elle n'a subi aucune agression). A 14h30, cette dernière reçoit un message mentionnant des "très fortes tensions dans le quartier".

Une information corroborée par Xavier Albertini. "Les caméras de vidéo protection de la ville de Reims ont remarqué un rassemblement d'environ une trentaine d'individus", précise-t-il à France 3, qui précise que "des rixes" et "des affrontements" ont lieu depuis le début de la semaine. "Des équipages de police nationale et municipale se sont rendu sur place pour séparer les belligérants, poursuit l'élu. Il y avait également la suspicion d'un tir sur un individu qui s'est avéré être une fausse information."

Quand la journaliste de l'Union décide de se rendre sur place, Christian Lantenois lui propose de l'accompagner. Ils choisissent alors d'aller sur les lieux dans deux voitures séparées. Elle préfère une voiture banalisée et lui en choisit une autre aux couleurs du journal. "Sur place, les deux reporters sont restés à distance l’un de l’autre, toujours dans un souci de discrétion. Ce qui s’est ensuite passé est très difficile à savoir, d’autant qu’il reste encore de nombreuses zones d’ombre et que l’enquête était loin d’être bouclée, samedi soir", peut-on lire dans le quotidien.

L'agression a eu lieu à Croix-Rouge, un "quartier sensible"

Croix-Rouge est ce qu'on appelle "une zone de sécurité prioritaire", où vivent 25.000 habitants. "Le quartier reste un quartier sensible. Il y a un an, juste avant le confinement, il y a eu deux séries d'affrontements entre les jeunes de ce quartier et d'un autre quartier. Redoutant ce type de problème, les policiers occupaient l'espace", a précisé le préfet de la Marne samedi soir.

Dans son éditorial ce dimanche, les deux rédactrices en chef du quotidien font directement mention du contexte difficile dans le quartier : "Renoncer à ce reportage, c’était nier que la violence est une réalité que vivent 25.000 habitants de ce quartier. Renoncer à ce reportage, c’était fermer les yeux, abandonner un pan de territoire et ceux qui y vivent. Renoncer, c’était trahir la réalité, et faire tomber définitivement dans l’oubli le quotidien de milliers de citoyens."

La victime est Christian Lantenois, photographe à l'Union depuis 1993

Le photojournaliste né en 1955 a débuté sa carrière dans les années 1980. C'est en 1993 qu'il est finalement embauché dans la rédaction de l'Union, détaille Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières, dans une série de tweets.

Dans l’attente de plus amples informations, nous ressentons une profonde émotion, exprimons notre solidarité avec la rédaction de @UnionArdennais et formons tous les espoirs possibles pour le rétablissement de notre confrère photojournaliste Christian Lantenois. https://t.co/rCy1RPyzIe — Christophe Deloire (@cdeloire) February 27, 2021

Il était également habitué des terrains de sport, comme l'ont signalé plusieurs clubs de la région. "Fidèle et emblématique photographe d’Auguste Delaune", a réagi le Stade de Reims sur Twitter. Même émotion de la part du Châlons-Champagne-Reims Basket : "Nous apportons tout notre soutien à Christian Lantenois qui couvre les matchs du club pour l'Union depuis de nombreuses années en grand professionnel."