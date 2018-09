Reims. Handicapé, Thibaut, 20 ans, recherche auxiliaire de vie pour voyager

Voyager, sortir, rencontrer

En fauteuil roulant depuis l'âge de ses 12 ans, len'entend pas "rester toute la journée à regarder des séries". Il va à la salle de sport, seul ou accompagné de son père, il s'envole en parapente, gagne le concours deet collabore avec un styliste pour lancer une ligne de vêtement pour personnes à mobilité réduite en partenariat avec Kiabi."Mais non vas-y, je vais pas guérir tout de suite. Je pourrai plus voyager (…) Je pourrai plus sortir l'excuse 'je peux pas je suis handicapé.'" Sur le compte Facebook de, ne cherchez aucune plainte, pas un appel à la générosité. Vous y trouverez plutôt de l'humour noir, comme sur ce post Facebook, dans lequel Thibaut partage un article scientifique à propos de la maladie, l', qui l'empêche de marcher.Pourtant, c'est bien une série qui lui a donné des envies de voyage. Celle de, diffusée surqui retrace la vie du baron de la drogue colombien dans les années 1980,. "Les plans panoramiques de Medellin, les paysages au Mexique… ça m'a donné envie de découvrir ces pays, même si je reste ouvert sur la destination !", raconte lePour ce faire, Thibaut recherche un ou une auxiliaire de vie qui puisse l'accompagner dans ses aventures. Ses parents, commerçants à, ne peuvent pas l'accompagner. "Je veux à la fois quelqu'un qui connaisse le milieu médical, pour m'aider dans mes transferts de mon fauteuil à mon lit, mais aussi qui sorte avec moi, boive des verres, rencontre des gens." Il l'assure, il offrira le voyage à celui ou celle qu'il choisira, après l'avoir sélectionné."On a déjà eu une mauvaise expérience, justifie son père. Thibaut discutait avec une femme sur internet, pensait que ça fonctionnerait, mais dès le premier soir, c'était une catastrophe." Partis à, les deux comparses reviennent vite en France. Peu scrupuleuse, son auxiliaire éphémère n'attend pas le deuxième jour pour dévoiler sa personnalité : elle enferme Thibaut à 20 h dans sa chambre, sort seule, loin de lui.Len'est pas du genre couche tôt. Boîte de nuit, soirées entre copains, rien ne le freine. Il pratique aussi le sport, à la salle Basic Fit de. Un moyen de freiner les effets de sa maladie, "qui mange ses muscles". Remède devenu une échappatoire : "Au-delà de l'aide que cela m'apporte au quotidien, ça me permet de faire le vide, décompresser."Le sport lui a d'ailleurs permis de rencontrer Tibo InShape , Youtubeur musclé à 5 millions d'abonnés. "C'est son moteur, remarque son père. Moi, je peux l'encourager mais je reste son père. Tibo, c'est son modèle.- On s'appelle une fois par semaine", renchérit Thibaut.Sportif ou sportive, drôle et avide de sortie, vous pouvez contacter Thibault sur son profil Facebook, Thibaut Mrchl. Pour financer son voyage, le Marnais cherche aussi des donateurs.