Reims : une soirée clandestine rassemble plus de 200 personnes dans des locaux inoccupés en toute impunité

Samedi 28 août, la police municipale de Reims est intervenue au 45 rue des Moissons à Reims pour tenter de stopper les nuisances générées par une soirée clandestine qui aurait rassemblé plus de 200 personnes. La soirée n'a pas été stoppée par les forces de l'ordre. Pourquoi ?

Selon nos informations, plus de 200 personnes se sont rassemblées à Reims dans le quartier de la rue des Moissons samedi 28 août. L’événement festif avait été organisé sur les réseaux sociaux et était accessible uniquement sur invitation. La soirée s’est tenue dans des locaux désaffectés à l’arrière d’un ancien cabinet d’expert comptable, aujourd’hui voué à la rénovation pour un projet immobilier. Le propriétaire du site assure ne pas être au courant de l’événement.

Après plusieurs appels du voisinage -au moins une quinzaine selon nos renseignements- pour de la musique trop forte, la police est intervenue mais n’est pas entrée sur le site, relevant sur le moment, du caractère privé de cette soirée, nous indique la Police nationale. Le directeur départemental de la sécurité publique de la Marne, Joseph Merrien, nous a indiqué que les forces de l’ordre ont néanmoins pu s’entretenir avec l’un des organisateurs, inconnu des services de police.

Les autorités nous indiquent qu’une procédure judiciaire est en cours d'ouverture, car les participants auraient pu demander une somme d’argent pour participer à cette soirée. Dans ce cas, le lieu ou s’est déroulé l’événement est considéré comme un établissement recevant du public et les mesures barrières auraient alors dû être mise en place avec l’application du protocole sanitaire.

Pourquoi la police n'a rien fait ?

On se souvient tous de cette soirée à Reims ou la police nationale est intervenue le 18 janvier 2021 dans un appartement de la rue Gambetta et avait verbalisé 27 étudiants. Lors de la soirée clandestine de ce samedi 28 août, rien. Aucune amende envers les organisateurs ou les participants. Beaucoup s'étonnent, dans le voisinage, de cette absence de verbalisation immédiate pour faire cesser la soirée qui a dérangé le voisinage toute la nuit jusqu'à plus de 6h du matin.

Contacté par téléphone, Xavier Albertini, adjoint en charge de la sécurité à la ville de Reims, nous indique que la soirée a eu lieu sur un site où la police "devait pénétrer par une autre propriété privée" afin de rejoindre le lieu de la soirée. Mais alors concernant le cas de la soirée rue Gambetta, les policiers ont tout de même du emprunter des parties communes de l'immeuble pour rejoindre l'appartement concerné, parties communes privées.

S'agirait-il d'un manque d'effectif de la Police Nationale ? Nous avons posé la question à Christian Pousse, policier et représentant du syndicat SGP-FO de la Police Nationale. Il confirme une "priorisation des interventions". Ce samedi soir, au moins trois patrouilles de police étaient en service, mais était-est ce suffisant vu le nombre de participants ? Christian Pousse nous explique que les forces de l'ordres étaient aussi concentrées sur la venue de Lionel Messi le lendemain à Reims.

La carte de la prudence ?

Difficile alors de mobiliser l'intégralité des patrouilles disponibles pour encadrer la sortie des 200 participants alors que les forces de l'ordre peuvent-être appelées sur un autre événement. La police nationale a donc préféré jouer la carte de la prudence. A noter qu'une personne participante a cette soirée a été placée en cellule de dégrisement pour ivresse sur la voie publique et aucune contravention pour tapage nocturne a été dressée.

Une soirée très bien organisée

Il ne s'agit pas de la première soirée de ce genre, organisée dans la cité des Sacres. La première aurait eu lieu en fin d'année 2020 et il s'en tiendrait au moins trois par an. L'équipe qui prépare ces évènements est parfaitement organisée : les participants sont contactés via le réseau social Instagram mais aussi par courrier postal avec des invitations papiers personnalisées.

Les sites ne sont pas choisis au hasard et chaque lieu de réception est soigneusement aménagé avec de la décoration et une thématique particulière. Par exemple, les fenêtres sont occultées et les murs intérieurs repeints et isolés. Un soin artistique, qui pourrait laisser penser qu'il y a des artistes rémois parmi les organisateurs. De plus, la majorité des participants aux soirées ne connaissent pas le lieu. Enfin, personne, à quelques exceptions près, ne peut quitter la soirée avant la fin : des espaces aménagés avec des lits sont aussi prévus pour les fêtards selon un témoin. L’un des organisateurs de la soirée que nous avons pu contacter n’a pas souhaité répondre à nos questions.