Éruption solaire : une possible aurore boréale la nuit prochaine en France

Avis aux amateurs d’aurores boréales. Dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 mars 2024, l’une d’entre elles pourrait bien être visible en France si les conditions le permettent. En Meurthe-et-Moselle, un atrophotographe se prépare. Il nous raconte pourquoi.

"Une grosse éruption solaire s’est produite la nuit dernière", nous explique Valentin Severin, astrophotographe, situé à Audun-le-Roman en Meurthe-et-Moselle. "Le soleil a expulsé de nombreuses particules en direction de la Terre. Elles pourraient arriver la nuit prochaine, celle du 24 au 25 mars".

Valentin tient ses informations du site de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) aux États-Unis évalue les perturbations du champ magnétique terrestre et estime grâce à cela la probabilité de voir une aurore en fonction de la zone géographique.

"Il s’agit d’une éruption complète en halo. Et sur les modèles de la NOAA, on voit bien l’impact de la masse coronale arriver entre 18h et minuit." Une éjection de masse coronale (EMC) est un gigantesque nuage de plasma expulsé par le soleil, lors de fortes éruptions.

Pour les amateurs, il y a aussi de précieuses informations sur le site Aurora-maniacs.com. La météo spatiale n’est pas très précise. On peut donc s’attendre à une aurore boréale visible en France vers 3h ou 4h du matin si les conditions sont réunies.

Les conditions sont bonnes

"Nous sommes en période de pleine lune ce qui éclaircit le ciel, mais les nuages devraient être peu nombreux cette nuit", nous indique Valentin Severin.

Valentin Séverin et son ami Thomas Rossi se préparent à sortir ce soir. Ils étudient la météo qui pour le moment indique un ciel dégagé. Ils préparent leur matériel d’observation et de photographie. "On vide les cartes mémoires et on a mis les batteries en charge. On scrute le site de la NOAA pour voir comment cela évolue. On prépare une toile de tente. Si l’aurore boréale se produit, on ne veut pas la rater. La dernière fois, je l’ai vue de ma fenêtre le temps d’ailleurs jusqu’au champ à côté, je l’ai manqué." Les deux amis vont aussi scruter les informations relayées par des sondes spatiales qui captent les variations de particules dans l’espace. "Cela nous permet d’anticiper d’environ une heure le phénomène."

Ils vont aussi regarder un réseau de webcams à travers l’Europe qui leur permettra de voir l’aurore descendre sur la France. "C’est très compliqué d’observer une aurore boréale. Elle peut arriver avant ou après les prévisions. Il faut savoir être là au bon moment."

Pic d’activité solaire en 2024/2025

2024 et 2025 verront l’activité solaire s’intensifier. C’est un cycle de 11 ans en moyenne observé depuis des siècles. Habituellement, les aurores boréales, plutôt de couleur verte, sont réservées aux régions polaires. Grâce à ce pic d’activité, il sera possible, avec un peu de chance, de voir des aurores boréales, de couleur rouge orangé, en France.