Ils traduisent les concerts en langue des signes, "on doit être prêt pour une improvisation de l’artiste, une réaction du public"

C’est la belle sensation de la scène du Nancy Jazz Pulsation 2024. La traduction en langue des signes des concerts de Yamé et Tiff auprès des sourds et malentendants.

Devant les spectateurs du Nancy Jazz Pulsations, le 16 septembre dernier, Périnne Diot était en concert pour traduire en langue des signes les chansons de Yamé et de Tif. Elle est chansigneuse, autrement dit elle traduit les paroles de chansons en live pour les sourds et malentendants. Elle a 37 ans. À Fontainebleau (Seine-et-Marne), après un Master d’interprète en langue des signes, elle a rejoint le collectif 10 Doigts En Cavale."J’ai toujours été très frustrée de ne pas pouvoir me faire comprendre auprès des malentendants. Je me rends compte qu’il fallait toujours écrire. Donc j’ai appris la langue", dit-elle.

Un défi

Elle peut "jouer" toutes les musiques, rap, pop, rock, chanson française... Et à chaque fois, avant de monter sur scène, il y a beaucoup de préparation, "on a besoin d’un temps d’adaptation. On nous envoie les textes et les audios environ trois mois avant". Ensuite il faut traduire le texte en langue des signes, "nous, on le met en musique et on apprend tout par cœur". Le collectif 10 doigts en cavale, existe depuis cinq ans, "on s’est formé juste avant le Covid".

Pendant le spectacle, ils sont soit côté cour, soit côté jardin, "peu importe on se met n’importe où, mais il faut qu'on nous voit". Ainsi à Nancy, ils étaient sur scène pour les concerts de Yamé, chanteur et rappeur franco-camerounais, et de Tif, chanteur à la fois de rap et de musique andalouse. "Lorsque le spectacle commence tout le travail est déjà fait", précise Perrine. Puis c'est un vrai défi. "On doit être prêt pour une improvisation de l’artiste, un changement de ton, une réaction du public".

Les chansigneuses Périnne Diot et Aurélie Nahon. • © 10 Doigts en Cavale

Romane Henry est la référente handicap du Nancy Jazz Pulsations (NJP). "C’est la deuxième fois que l'on propose des concerts traduit en langue des signes. La première, c’était en 2021 il y a trois ans", dit-elle.

La musique accessible à tous

Cette année elle a reçu une demande de l’Institut des jeunes sourds de Jarville, dans la banlieue de Nancy (Meurthe-et-Moselle), pour venir aux concerts du NJP. "Après c’est une organisation assez simple. On leur réserve une place devant le spectacle évidemment, et ils regardent les traducteurs interprètes". Et c’est un vrai succès. "Pour tout le monde. Dans le public, il y a des gens, qui nous disaient que c’était vraiment génial", dit Romane.

Le collectif tourne dans toute la France. Dans tous les festivals. Comme ici dans cette vidéo au Printemps de Bourges.

Ce samedi 19 octobre 2024, le collectif est en Bretagne, "on parcourt la France". Il sera en concert à Quérin avec le groupe "Mes Souliers sont rouges" sur la scène du chapiteau.