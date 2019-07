Nancy : un couple est en garde à vue soupçonné de la mort de sa petite fille âgée d'un an

Selon les informations de Béatrice Bluntzer, procureure de la République adjointe à Nancy, diffusée à la presse, lundi 15 juillet 2019, un couple est soupçonné d'avoir provoqué la mort de leur nourrisson.



La représentante du Parquet indique que les pompiers sont intervenus suite à un appel pour une détresse respiratoire sur un enfant samedi 13 juillet 2019 en fin d'après-midi.

Le bébé a été pris en charge et conduit aux urgences pédiatriques de Nancy où il est décédé peu après. Cette petite fille était âgée d'un an et trois mois. Un signalement a immédiatement été adressé au Parquet suite à la présence d'importants hématomes sur le corps de la petite victime.



Les parents ont été placés en garde-à-vue samedi soir. Ils sont présentés au juge d'instruction ce lundi après-midi 15 juillet 2019 dans le cadre d'une ouverture d'information pour "homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans, accompagné de viol, tortures ou actes de barbarie."