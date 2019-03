Nancy: croix gammée à Vandoeuvre sur la stèle en hommage à Simone Veil, plainte de la ville

© Ville de Vandoeuvre-lès-Nancy

Indignation générale

"Consternation et tristesse. Cette nouvelle inscription #antisémite à @Vandoeuvre sur la stèle de Simone Veil est intolérable ! Plus que jamais, nous devons rester unis pour combattre ensemble la haine." A. #Rossinot — Grand Nancy (@Grand_Nancy) 29 mars 2019

Deux semaines après un tag apparu sur un mur Place Carnot à Nancy, c'est cette fois dans la commune métropolitaine voisine, celle de Vandoeuvre-lès-Nancy qu'un nouveaua été trouvé ce vendredi 29 mars 2019 en matinée.Il s'agit d'une croix gammée noire bombée sur la stèle qui rend hommage à Simone Veil.Rapidement prévenus, les services de la métropole du Grand Nancy sont intervenus pour nettoyer cette souillure.De son côté, le maire de Vandoeuvre, Stéphane Hablot a indiqué qu'une plainte avait été déposée par la ville en fin de matinée.Très rapidement plusieurs élus de la métropole du Grand Nancy ont fait part de leur indignation par communiqué ou via les réseaux sociaux., maire de Vandoeuvre-lès-Nancy"Personne ne doit être attaqué sur ses origines ou appartenances religieuses et la loi sera ferme une plainte a été déposée parallèlement il faut développer l’éducation pour que les générations notamment les jeunes apprennent que le racisme ne peut se justifier et se trouve être un délit.", président de la Métropole du Grand Nancy"Consternation et tristesse. Cette nouvelle inscription antisémite, à Vandoeuvre-lès-Nancy, visant la stèle dédiée à Simone Veil est intolérable ! Plus que jamais, nous devons rester unis pour combattre ensemble la haine.", maire de Nancy"Au-delà de la tristesse, je veux dire mon écoeurement face à ces gestes abjects qui se multiplient dans notre pays. Ils sont une injure à une grande Dame qui a fait beaucoup avancer la cause des femmes dans notre pays, une injure à toutes les victimes du nazisme et une injure aux valeurs de la France."