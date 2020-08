Pulnoy : un cluster de COVID-19 identifié à l' EPHAD, une personne âgée de 90 ans est décédée

[#COVID19] TABLEAU DE BORD #GrandEst construit avec @santeprevention



Une situation de cluster COVID-19 vient d’être mise au jour à l’EHPAD de Pulnoy (Meurthe-et-Moselle), lundi 10 août. Sur 84 résidents que compte l’EHPAD de Pulnoy, 29 ont été testés positifs au COVID-19, ainsi que cinq professionnels.Une personne âgée de plus de 90 ans, ayant présenté un test PCR positif le 6 août et un test PCR négatif le 8 août, est décédée le 9 août 2020. Cet établissement n’avait pas connu antérieurement de cas positifs chez les résidents et les salariés.Tout de suite, la direction a réactivé toutes les mesures du mois de mars : confinement immédiat de l’ensemble des résidents et prise des repas en chambre, surveillance et suivi médical, réorganisation des plannings des équipes soignantes, nettoyage renforcé des locaux, information des familles des résidents, suspension des visites et des interventions extérieures, et arrêt des activités d’animations.Des tests avaient été menés dès l'apparition de symptômes chez un premier résident le 5 août dernier.Par ailleurs, l'Agence régionale de santé du Grand Est procède au recensement des "cas contacts". Elle va affecter cette semaine deux infirmières et deux aides-soignants supplémentaires à la maison de retraite de Pulnoy.