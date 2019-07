Munster - L'automobiliste confond marche arrière et marche avant : elle fauche cinq personnes sur son passage

© Patrick Kerber

L'accident s'est produit en fin de matinée vers 11h30, Grand rue à Munster, ce samedi 13 juillet. Alors que l'affluence y est forte, jour de marché oblige, la conductrice d'un SUV équipé d'une boîte automatique amorce une manoeuvre pour se garer. Cette dernière aurait alors vraisemblablement confondu la marche avant et la marche arrière et foncé tout droit. Dans la panique, elle aurait perdu le contrôle de son véhicule et percuté cinq personnes âgées sur le trottoir.L'une d'entre elles, une sexagénaire, a été traînée sur près de 30 mètres sous la voiture. Elle a été transportée en hélicoptère à l'hôpital de Hautepierre à Strasbourg en urgence vitale. Les quatre autres, plus légèrement blessées, ont été conduites à l'hôpital Pasteur de Colmar. L'enquête est en cours mais la gendarmerie de Colmar, jointe par téléphone, évoque déjà un "accident de la vie courante, une erreur de conduite".