Un TER percute un convoi exceptionnel

Un TER percute lundi 19 juin 2023 un convoi exceptionnel près d'Epinal dans les Vosges. Le contrôleur et six voyageurs blessés.

Un Tain express régional (TER) a percuté un convoi exceptionnel lundi 19 juin 2023 entre Epinal (Vosges) et Aillevillers (Haute-Saône). D'après nos premières informations, le camion était coincé sur le passage à niveau au moment de l'arrivée du train. Le contrôleur et six voyageurs ont été blessés dans la collision. Les blessures sont légères. 40 pompiers du département sont mobilisés.

Un accident similaire s'était déjà produit vendredi 19 mai 2023 à Belleville (Meurthe-et-Moselle) près de Nancy. Un TER avait aussi percuté un poids lourd immobilisé sur un passage à niveau sans faire de victime.