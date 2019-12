Westhoffen : suite aux inscriptions antisémites retrouvées sur 107 tombes, indignation et colère sur les réseaux sociaux

"Je suis enfant de Westhoffen"

L'ancienne synagogue de Schaffhouse-sur-Zorn (67) et le cimetière israélite de Westhoffen (67) ont été profanés par des inscriptions à caractère antisémite. C'est aussi le cas de la mairie de Schaffhouse-sur-Zorn, d'après la préfecture. Ces inscriptions ont été découvertes hier, mardi 3 décembre.. Depuis juillet 2018, on dénombre une dizaine de dégradations antisémites de ce type que ce soit sur des bâtiments publics, sur des synagogues ou dans des cimetières juifs.Au lendemain de la découverte, sur les réseaux sociaux, les réaction sont vives. Entre colère et indignation.A la violence de tels actes, Dephine Horvilleur, une des trois femmes rabbins de France, répond par la poésie. Celle des cerisiers en fleurs. Ses grands-parents paternels étaient originaires d'Alsace-Lorraine. "Je suis enfant de Westhoffen, même si je n’y ai jamais mis les pieds. Je suis enfant de Westhoffen où poussent de célèbres cerisiers, même si je ne les ai jamais vu fleurir. Je sais qu’ils sont plantés là , précisément où, sur cette terre où a joué et ri mon grand-père, celle où son propre grand-père, instituteur du village, emmenait rire et jouer ses élèves."



Le cimetière juif de Westhoffen est un des plus anciens d'Europe (1559) et un des plus emblématiques aussi. Y sont enterrés les ancêtres de l'ex-président du Constitution Jean-Louis Debré, de l'ancien président du Conseil Léon Blum et de Karl Marx.



Le cimetière juif de Westhoffen profané est celui où se trouvent des tombes des familles #Debré et #Blum . La plus grande fermeté est requise contre ces #antisémites et ennemis de la République Française. https://t.co/WsYpW7ctUn — Frank Pilcer (@PilcerFrank) December 4, 2019

Souvenir. Il y a 20 ans, pour l’Obs, je racontais l’histoire des juifs de Westhoffen. Je parlais du cimetière, datant de 1559, où reposent les aïeuls de Michel Debré, Léon Blum et... Karl Marx.

Et aujourd’hui, ça...

Chagrin, dégoût, colère pic.twitter.com/lkdhUdoPu2 — Claude Weill (@WeillClaude) December 3, 2019

"Qui osera prétendre que l'Alsace n'a pas un problème avec l'antisémitisme ?"

Je condamne cette odieuse profanation du cimetière de #Westhoffen. Qui osera prétendre que l’Alsace n’a pas un problème avec l’#antisémitisme ? Sans les Juifs, l’#Alsace est mutilée. Les débats identitaires alsaciens ne sont-ils pas en train de réveiller la bête immonde ? — Michel Deneken (@DenekenMichel) December 3, 2019

Je serai au cimetière juif de #Westhoffen pour dire ma solidarité avec nos concitoyens de confession juive, mon refus de la haine et de l’ #antisemitisme et le refus du replis identitaire ds lequel s’enfonce chaque jour un peu plus l’#Alsace et qui réveille la bête immonde pic.twitter.com/zXad5CZH4T — Pernelle Richardot🇪🇺 (@PernelRichardot) December 4, 2019

"L'Alsace est touchée tous les jours, toutes les semaines, tous les mois par des actes antisémites et anti-migrants" - Maurice Dahan, président du consistoire israélite du Bas-Rhin, après la profanation de Westhoffen https://t.co/Ge9vDEVl3h pic.twitter.com/XusZK0WCKt — France Bleu Alsace (@bleualsace) December 3, 2019

#Westhoffen ça fait partie des nombreuses raisons qui m'ont fait quitter l'Alsace il y a 25 ans. Son relent persistant de racisme et d'antisémitisme. Sous les jolis colombages, l'esprit de clocher jusqu'à la xénophobie la plus crasse — Jes'appelleGroot (@Ian_Prudan) December 3, 2019



"La plus grande fermeté"

Les Juifs sont et font la France. Ceux qui s'attaquent à eux, jusque dans leurs tombes, ne sont pas dignes de l’idée que nous avons de la France. L'antisémitisme est un crime et nous le combattrons, à Westhoffen comme partout, jusqu'à ce que nos morts puissent dormir en paix. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 3, 2019

#westhoffen. Une fois de plus les rats sont de sortie.

Face à l’antisémitisme, tout doit être fait pour que cette haine des juifs ne deviennent pas « banale »

La République doit exercer sont autorité avec détermination . (1/2) pic.twitter.com/I3IILQxfuJ — Jean ROTTNER (@JeanROTTNER) December 3, 2019

"Sous aucun prétexte nous ne saurions accepter que soient différenciés les actes de haines dont sont victimes nos concitoyens (...) nous les condamnons tous avec égale fermeté."

▶️Tribune signée avec 23 collègues ce soir au sujet de la #PPR contre l'#antisémitisme ! #DirectAN pic.twitter.com/lGdllOpVwH — Martine WONNER (@MartineWonner) December 3, 2019

Beaucoup d'indignation évidemment aussi ce matin. Celle de Michel Deneken d'abord. Le doyen de l'université de Strasbourg, prêtre catholique et théologien pose le problème récurrent de l'antisémitisme en Alsace "Qui osera prétendre que l’Alsace n’a pas un problème avec l'antisémitisme ?"Pernelle Richardot, adjointe au maire de Strasbourg, ne dit pas autre chose et dénonce " le repli identitaire dans lequel s’enfonce chaque jour un peu plus l’Alsace et qui réveille."Maurice Dahan, président du consistoire israélite du Bas-Rhin fait le même constat.Certains anonymes vont plus loin.La tristesse, l'indignation et bien évidemment la colère. Ce matin, beaucoup en appelle à la plus grande fermeté. Emmanuel Macron dès hier.Même exemplarité demandée par les élus locaux commeprésident du Conseil régional,maire de Strasbourg oudéputée du Bas-Rhin qui vient de signer avec 23 de ses collègues une tribune en lien avec une r ésolution contre l'antisémitisme votée hier dans l'hémicycle.