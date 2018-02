Julie B., la fille belge cachée de Claude François sort de son silence

Claude François et la mère de Julie au milieu des années 70 / © Capture d'écran RTL

Elle s'appelle Julie Bocquet. Elle habiteen Belgique (à 1 heure de Lille, en Flandre) et a 40 ans. Elle affirme être la fille du chanteur françaiset d'une Belge, prénommée Fabienne.Elle a décidé de sortir de son silence dans un documentaire qui sera diffusé ce vendredi 2 février à 20h55 sur la RTBF . "Avant de commencer l’enquête de ce documentaire, j’avais en tête l’existence d’un possible enfant caché de Claude François […] qui aurait pu n’être qu’une rumeur, a expliqué le réalisateur François Pomès. Mais après plusieurs mois de recherches, nous avons acquis l’ultime conviction qu’il existait bien un enfant caché, et que cet enfant était une fille".Julie Bocquet est née 9 mois avant l’accident mortel de, le 11 mars 1978. Au moment de sa relation avec le chanteur le plus populaire des années 70, sa mère n'avait que 15 ans. Ils ne se voyaient que rarement en 1976-1977. Elle est tombée enceinte. Ses parents l'ont obligé à la mettre à l'adoption. Selon la mère adoptive, le chanteur n'aurait jamais su que sa petite amie belge était enceinte."Notre interlocutrice n’est pas une affabulatrice. Elle dispose d’ailleurs d’un test ADN", écrit Supresse qui publie également une longue enquête sur la jeune femme ce vendredi . "Julie, c'est une belle histoire. Quand Claude François a rompu avec Sofia et juste avant qu'il ne rencontre Kathleen, sa dernière compagne, il a eu une relation avec une jeune fille belge, Fabienne, une admiratrice qui devait alors avoir 18-19 ans. Cloclo a toujours été sensible au charme de ses admiratrices", explique aujourd'hui dans Télé-Loisirs Fabien Lecoeuvre , l'ancien attaché de presse de Cloclo. Il affirme également que la famille du chanteur connaît depuis longtemps l'existence de Julie.En Belgique, ce témoignage est présenté comme inédit. Pourtant, en France, la presse people avait déjà publié des photos de Julie Bocquet en 1988. "À l'âge de 8 ans, mes parents adoptifs m'ont dit la vérité sur mes origines. Ils m'ont montré des photos, des articles sur mon père. (...) J'ai simplement appris que j'avais été adoptée à ma naissance et que je ne connaîtrais jamais mon père puisqu'il était mort dix mois plus tard", avait-elle alors raconté dans Voici.Aujourd'hui,ne veut plus se cacher et confirme qu'elle a su dès son enfance qu'elle était la fille de. "Une fois adulte, je me suis posée de plus en plus de questions et j’ai demandé des preuves, que j’ai obtenues ensuite. Là, je ne pouvais plus nier que c’était la vérité", raconte la jeune femme dans le documentaire . "Ce qui me manque, c'est de ne pas avoir de souvenir avec lui, de ne pas l'avoir connu. Je ressens un vide en moi pour toujours. Même si j'ai tout eu du côté de mon père adoptif".40 ans après la mort de son père, la jeune femme affirme "qu'elle n'attend rien de cette sortie" dans les médias. Elle dit vouloir être "reconnue symboliquement" et pourquoi pas connaître ses demi-frères, Claude et Marc-François.