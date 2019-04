Belgique : pourquoi la région de Bruxelles va interdire deux espèces de chats

YES! // "Het houden en fokken van “Fold”-katten, die gekenmerkt worden door hun korte naar voren geplooide oren, wordt verboden." Schitterend werk van @BiancaDebaets ! https://t.co/MHZATrkaWW — GAIA (@GAIABrussels) 15 avril 2019

Plus de "souffrance inutile"

D'où viennent ces chats ? Les Scottish Fold, aussi mignons qu'ils soient, ne sont apparus qu'à la fin du XXe siècle lorsqu'un couple britannique fait l'aquisition de Snook, une chatte aux oreilles pliées, chaton du premier spécimen connu, découvert dans une ferme d'Écosse. Snook est croisée avec un chat de gouttière roux et leurs chatons, aux oreilles pliées eux aussi, sont officiellement enregistrés en 1961 avec l'aide d'un généticien. Plusieurs problèmes se sont rapidement posés, notamment de surdité, à tel point que le Gouverning Council of the Cat Fancy a cessé pendant un temps de reconnaître les Scottish Folds, À partir de là, ce sont des éleveurs américains qui ont pris le relais en élevant des animaux issus de la portée de Snook, jusqu'à nos jours.

Les" et les", comme les Scottish Fold, sont en passe d'être interdits dans la région bruxelloise. Cette décision qui se fonde sur les mutations génétiques à l'origine de leurs petites oreilles repliées et de leur bouille ronde, qui présentent des risques pour leur squelette tout entier.La malformation en question s'appelle l'"" ; Il s'agit d'un problème au niveau du cartilage qui peut amener à une inflammation ou une dégénérescence, de l'arthrite ou de l'arthrose au niveau des extrémités, comme la queue…" souligne un vétérinaire bruxelloise à nos confrères de La Libre. Les races de chats hybrides comme le Bengal et le Savannah, sont également concernées par l'interdiction. Ces derniers présenteraient des risques deainsi qu'un, souligne un communiqué de la région bruxelloise.Le gouvernement bruxellois a approuvé en première lecture l'avant-projet visant àde ces chats, très chers, mais leurs propriétairesà condition qu'ils soient stérilisés. Les chats hybrides devront, en complément, faire l'objetde la région."J'ai demandé un avis au Conseil du Bien-Etre animal bruxellois – composé de professeurs d'université, de vétérinaires, de responsables de refuge…" a expliqué auprès de la RTBF la secrétaire d'État en charge du Bien-Être animal, "".