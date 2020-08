Covid-19 : la région Hauts-de-France va fournir un masque gratuit à tous les lycéens

En plus des masques distribués lors de l’opération #UnMasquePourChacun, la Région @hautsdefrance fournira à tous les lycéens et apprentis des établissements publics et privés un masque en tissu réutilisable afin de permettre une rentrée dans les meilleures conditions sanitaires😷 — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) August 24, 2020

Masque obligatoire en cours

La région Hauts-de-France va fournir un masque gratuit en tissu réutilisable à chaque lycéen et apprenti. Cette annonce intervient quelques jours après que le gouvernement a imposé le port "systématique" du masque en salle de cours au collège et lycée, pour lutter contre la pandémie de coronavirus Covid-19."En plus des masques distribués lors de l'opération #UnMasquePourChacun, la Région @hautsdefrance fournira à tous les lycéens et apprentis des établissements publics, et privés un masque en tissu réutilisable afin de permettre une rentrée dans les meilleures conditions sanitaires", a annoncé lundi sur Twitter le président du Conseil régional Xavier Bertrand (ex-LR). La région compte environ 270 000 lycéens et 40 000 apprentis.Jeudi soir sur France 2, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a écarté tout report de la rentrée mais a durci le protocole en annonçant que "le port du masque sera(it) systématique à partir du collège, et pas seulement quand il n'y a pas de distance physique, dans les espaces clos". En visite vendredi dans une école de l'Oise , le ministre a assuré que le masque pourrait être fourni gratuitement aux "familles en grande difficulté". Le ministre a par ailleurs estimé que "l'habitude de porter le masque doit être prise, y compris par les adolescents" et qu'il "est normal d'avoir cela comme on a des vêtements" et que cela faisait partie "des fournitures de rentrée". "Si vous avez un masque et que vous le lavez régulièrement, ce n'est pas un coût gigantesque", assure t-il.Selon le cabinet de Xavier Bertrand, la région -compétente pour les lycées- distribuera, dans des conditions qui restent à définir, un masque gratuitement pour chaque lycéen, quelle que soit sa condition sociale.Selon la même source, ces masques sont issus du stock constitué pendant le confinement et depuis le déconfinement auprès de Résilience, qui se présente comme "un groupement d'ampleur nationale rassemblant des PME du textile, des entreprises d'insertion et des entreprises adaptées oeuvrant pour la re-localisation de l'industrie textile en France".Pour l'instant, il n'a pas été précisé quand et comment ces masques seraient distribués aux lycéens des Hauts-de-France.