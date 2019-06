INSOLITE. Pourquoi une radio belge va-t-elle diffuser « Les lacs du Connemara » pendant 5 jours ?

Affiche de promotion de l'opération "Le record du monde du plus long Connemara"



D'où vient cette idée ?

De Foute Party 2013: Les Lacs Du Connemara

"Terre brûlée au vent des landes de pierres. Autour des lacs, c'est pour les vivants. Un peu d'enfer, le Connemara..." Vous ne connaissez pas les paroles de la chanson de Michel Sardou « Les lacs du Connemara » ? Une radio belge va vous aider à les retenir définitivement.Q-Music va diffuser cette chanson pendant… cinq jours ! Ce sera entre le 24 au 28 juin de 9h à 21h. Objectif : battre le record du monde de la plus longue version des « Lacs du Connemara ». Une idée folle et insolite à laquelle la radio va tenter de faire adhérer ses auditeurs. Ils vont être invités à venir se relayer dans ses locaux pour agiter des foulards blancs."Il faut qu'il y ait toujours au moins une personne en train de tourner sa serviette blanche dans le studio", explique très sérieusement la radio De l'esprit ironique et moqueur des animateurs flamands de cette radio. En fait, Q-Music a longtemps diffusé une émission originale d'une heure de « mauvaise musique ». Un gros succès qui l'a conduit à organiser chaque année une « Mauvaise fête » au cours de laquelle ne sont diffusés que des tubes un peu kitsch.Et le point d'orgue de cette fête est souvent la diffusion dans une salle contenant environ 20 000 personnes de la chanson « Les Lacs du Connemara », avec foulards blancs agités pendant 6 minutes.Q-music, radio flamande populaire, a donc décidé d'aller encore plus loin cette année en diffusant le Connemara non-stop. Un coup marketing pour essayer de faire le buzz.A cette occasion, une webradio ne diffusant que cette chanson a également été créée : radio Michel. Bonne écoute et bon courage !