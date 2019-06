Intempéries : des inondations dans le Nord et le Pas-de-Calais après des orages

Un violent orage a éclaté ce mercredi 19 juin dans les Hauts-de-France, provoquant des inondations dans plusieurs communes du Nord et du Pas-de-Calais.C'est notamment le cas à Pas-en-Artois, à Gouves ou même jusqu'à Humbercourt, à la lisière de la Somme, des routes ont été inondées, coupant parfois la circulation.Des intempéries photographiées et filmées par des internautes.Les sapeurs-pompiers du SDIS 62 ont indiqué avoir réalisé une dizaine d'interventions liées aux intempéries dans le secteur. On comptait huit interventions pour des inondations, entre 15h45 et 17h15, dont "deux ou trois interventions importantes", notamment sur de gros magasins. Une caserne de pompiers aurait également été inondée, indique La Voix du Nord.Un incendie d'habitation est également en cours depuis 16 heures à Vaulx-Vraucourt, près de Bapaume, sans que l'on sache à ce stade s'il est lié ou non à la tombée de la foudre.La commune de Pas-en-Artois avait particulièrement touchée, y a trois ans, par des inondations