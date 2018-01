Tempête Eleanor : une partie de la toiture de l'église de Marchiennes s'effondre sur deux voitures

Les vents de la tempête Eleonor ont décroché une partie du toit de l'église de Marchiennes (Nord). Elle est tombé sur deux voitures garées devant l'édifice religieux sans heureusement faire de blessés. - France 3 Nord Pas-de-Calais - Didier Pithon, Antoine Morvan, Bruno Weill

#Eleanor tempete À Marchiennes dans le Nord, une partie du toit du clocher s'est envolée. Plusieurs véhicules endommagés par les débris. pic.twitter.com/kRe7Vkvqms — Marianne Mas (@F2missmas) 3 janvier 2018

Les images sont impressionnantes. Une voiture garée devant l'église de Marchiennes, entre Douai et Valenciennes dans le Nord, a été. Un autre véhicule a également été endommagé.La moitié du toit du clocher de l'édifice religieuxen raison des vents violents de la tempête Eleanor qui souffle sur la région.Les faits ont eu lieu, autour de 4 heures du matin ce mercredi. Heureusement,10 sapeurs pompiers de Marchiennes et Somain sont intervenus sur les lieux.À 8h, les pompiers du Nord comptaient déjàdans le département. Des rafales deont par exemple été enregistrées à Cambrai. 15 000 foyers étaient privés d'électricité à 9h dans le Nord et le Pas-de-Calais.