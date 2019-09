Dunkerque : la douane saisit plus de 8 tonnes de tabac de contrebande au terminal ferry

Saisie de près de 9 tonnes de tabac à Dunkerque

Les douaniers de Dunkerque ont saisi le 5 septembre dernier 8,793 tonnes de tabac de contrebande, lors d'un contrôle de poids lourd au terminal ferry de Loon-Plage.Le véhicule en cause allait embarquer pour le Royaume-Uni avec des documents de transports indiquant que le chargement était constitué de dalles de plafond. Les autorités précisent que le chauffeur lui-même avait un doute sur le contenu de son chargement."Au total, 8,793 tonnes de cigarettes réparties dans 33 palettes, soit l’intégralité du chargement, ont été découvertes. Aucun justificatif n’ayant pu être fourni, ces cigarettes de contrebande ont été saisies par les douaniers", précise la douane dans un communiqué."Après, les saisies de 6 tonnes en juin par la brigade de Calais et 2,24 tonnes au tunnel sous la Manche en juillet, en moins de 3 mois c’est l’ensemble des services de surveillance du littoral de la direction des douanes de Dunkerque qui s’est illustré par des saisies exceptionnelles de tabac de contrebande", s'est félicité Gérald Darmanin, Ministre de l’Action et des Comptes publics.