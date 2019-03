Kingfisher en grande difficulté : un Castorama va fermer à Lille, un Brico Dépôt à Calais

"Performance décevante"

Le groupe britannique de magasins de bricolage Kingfisher a annoncé mercredi qudont les performances sont à la traîne depuis des années.En France, on parle de 9 enseignes Castorama et 2 enseignes Brico Dépôt. Parmi elles figure le site de selon une information de La Voix du Nord confirmée auprès d'une source syndicale, ainsi que le site. À Calais, 30 à 40 personnes risquent de perdre leur emploi enCes difficultés en France et les résultats décevants du groupe ont en outre coûté sa place à la directrice générale, la Française, dont le départ a également été annoncé par Kingfisher.Le groupe envisage de fermer ces magasins Castorama d'ici deux ans, jugeant leur rentabilité insuffisante, sans plus de précisions sur les points de vente concernés. Il possède des magasins CastoramaLe redressement de cette enseigne française est une priorité pour Kingfisher. Il compte pour cela sur une baisse des prix, des réductions de coûts via des suppressions de postes et sur une meilleure efficacité de l'enseigne sur le plan logistique.Si son autre enseigne françaisea vu ses ventes légèrement progresser lors de l'exercice annuel clos fin janvier,, du fait d'une moindre fréquentation des magasins, de prix plus élevés que ses concurrents ou encore du mouvement des "gilets jaunes"., et nous avons commencé à mettre en oeuvre un plan clair, avec une nouvelle équipe dirigeante, pour remédier durablement à cette situation", souligne Véronique Laury.Kingfisher entend se relancer en outre en changeant de patron, puisqu'il a annoncé mercredi dans un communiqué le prochain départ de sa directrice générale., mais le plan de transformation du groupe porté par la directrice générale depuis 2016 peine à porter ses fruits.L'annonce du départ de sa dirigeante s'est accompagnée de la publication par le groupe de résultats annuels moroses comme en témoigne un bénéfice net qui a fondu de plus de moitié à 218 millions de livres lors de l'exercice 2018-2019 achevé fin janvier.Les ventes sont quasi-stables à 11,7 milliards de livres, tirées vers le bas par ses activités en France.Kingfisher assure par ailleurs que son plan de transformation, baptisé "", avance dans la bonne direction.Il est censé unifier les produits que le groupe vend dans toutes ses enseignes, mettre sur pied une plateforme informatique unique et permettre de réaliser des économies de coûts.