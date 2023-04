"L'affluence a fait du bien" : le weekend de Pâques lance la saison touristique dans les Hauts-de-France

Après un mois de mars maussade, le soleil s'est enfin montré au-dessus des Hauts-de-France pour ce weekend de Pâques. Une embellie qui a surtout profité au secteur du tourisme, qui a pu lancer la saison en beauté.

C'est un weekend de Pâques réussi, pour les professionnels du tourisme dans les Hauts-de-France. Avec 15° à Lille ou 14° à Montreuil-sur-mer, et surtout avec un soleil qui a illuminé l'ensemble du territoire, les premiers touristes de la saison ont pointé le nez.

"Nous, on dépend toujours d'une chose et une seule : le beau temps", reconnaît Pierre Nouchi, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) des Hauts-de-France.

"L'année dernière, la saison avait commencé beaucoup plus tôt parce qu'il avait fait très beau au mois de mars. Là, on démarre un peu plus tard mais dans l'ensemble, c'est un bon début."

Le Paris-Roubaix "fait du bien" à la métropole lilloise

En plus des célébrations de Pâques, qui ont déplacé des touristes venus retrouver leurs familles, ce weekend des 8 et 9 avril a coïncidé avec les vacances des voisins belges et allemands.

Le premier secteur bénéficiaire de cet engouement, c'est évidemment la côte et les plages de la mer du Nord. Mais d'autres territoires ont pu bénéficier de ce vent de printemps.

"L'Arrageois est toujours un coin qui plaît, dans l'intérieur des terres, avec ses paysages, ses placettes... Chaque fois qu'il y a eu un événement quelque part dans la région, on y a vu du public. Je pense à la fête de la coquille Saint-Jacques sur la côte", illustre Pierre Nouchi.

Avec le Paris-Roubaix, la métropole lilloise s'en est aussi bien sortie. L'affluence a fait du bien à tout le monde autour Pierre Nouchi, président régional de l'UMIH

Si l'hôtellerie a plutôt bien tourné grâce à des réservations de dernière minute provoquées par le beau temps, c'est le camping qui s'en sort le mieux.

Au camping, on commence à "s'installer pour la saison"

"Ici, c'est un camping de proximité, avec des gens qui viennent des environs, qui retrouvent des amis. Parfois, ils commencent à s'installer pour la saison et à faire un peu de ménage, pour revenir ensuite y passer tout juillet-août. Donc, il y a eu du monde" résume le président de l'UMIH.

Maxime Parmentier, vice-président de la Fédération Départementale de l'Hôtellerie du Plein Air (FDHPA) du Pas-de-Calais, tire les mêmes conclusions.

"On a fait le plein en camping de passage donc les emplacements de tentes, de caravanes et camping-cars. Idem pour la location de mobile-homes. A Merlimont, le Festi'Vintage a amené pas mal de monde", note-t-il.

Même si la saison a commencé un peu tardivement, pas d'inquiétudes du côté des professionnels. "Tout va s'enchaîner pour nous, estime Maxime Parmentier. La semaine prochaine ce sera les vacances scolaires et les rencontres internationales de cerfs-volants. Ensuite, il y aura les ponts du 1er et du 8 mai, l'Ascension, la Pentecôte..."

Les réservations sont déjà plutôt bonnes, ça nous annonce un beau printemps si le temps reste avec nous. Maxime Parmentier, vice-président FDHPA 62

Pour tirer le maximum de la belle saison qui s'annonce, l'hôtellerie de plein air recrute toujours activement. "On est toujours en recherche de personnel, certains campings n'ont pas encore leurs équipes même si on arrive quand même à attirer des saisonniers" estime le vice-président de la FDHPA.

La fédération a d'ailleurs lancé un site internet, macarrièrecamping.fr avec des vidéos explicatives et, surtout, des offres d'emploi.