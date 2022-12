4 idées de films de Noël, à voir ou à revoir en famille pendant les prochaines vacances

Le nordiste Thomas Croisière est un passionné de cinéma. Il en a fait une chronique hebdomadaire sur France Inter et un spectacle sur les films humoristiques français. Avant de jouer "Voyage en comédie" au Spotlight de Lille le 8 décembre, il liste 4 incontournables à voir pendant les vacances de Noël.

"Vive le cinéma !", tel est le leitmotiv qui guide Thomas Croisière, à la fois producteur, concepteur de programmes, acteur, chroniqueur sur France Inter et depuis peu, humoriste. Il entamera la tournée de son spectacle Voyage en comédie "à la maison", le 8 décembre au Spotlight de Lille. L'occasion de lister 4 idées de films à voir en famille pendant les fêtes de Noël.

Thomas Croisière ("c'est Tom Cruise traduit en français !") est devenu un incontournable de l'émission C'est encore nous, sur France Inter, aux côtés d'Alex Vizorek et de Charline Vanhoenacker. Chaque mercredi à 17 heures, celui qui a produit Les crevettes pailletées, de Cédric Le Gallo et Maxime Govare, prix spécial du jury au festival de l'Alpe d'Huez, revisite les classiques du cinéma.

Désormais, il monte sur scène comme humoriste. Ce nordiste a en effet créé son premier one-man show, dans lequel il entend réhabiliter la comédie française au cinéma. Dans un spectacle entre le stand-up et la conférence TEDx, mis en scène par Thibault Améline, il promet même de "rendre à César ce qui appartient aux films qui n'ont pas eu de Césars".

"Mon objectif en parlant de tous ces films qui nous ont construits, explique-t-il, c'est de faire rire bien sûr, mais c'est surtout de transmettre, de donner envie au plus grand nombre de voir ou revoir les comédies que je cite."

Son premier éclat de rire au cinéma, c'était à l'âge de trois ans, devant les Quatre Charlots mousquetaires, film de 1974. Aujourd'hui, il partage sa passion avec ses fils, Alfred et Gaston, car pour lui, "c'est important de regarder des films en famille et d'en discuter ensuite".

"Jusqu'ici, raconte-t-il, c'était moi qui décidais des titres. Mais l'autre jour, mon aîné a voulu choisir. Là, je me suis dit : « C'est bon, j'ai fait le job ! »."

À l'approche de Noël, l'humoriste a déjà dressé la liste des comédies à voir ou revoir absolument en famille. Il la partage avec nous.

1 - Gremlins

Ce film américain de Joe Dante, sorti en 1984, met en scène de petites créatures en fourrure qui, si on les nourrit après minuit, se révèlent être de dangereux monstres.

"On a tous rêvé, enfants, d'avoir un mogwai !", s'enflamme Thomas Croisière, avant d'avouer : "J'ai eu la peluche à l'époque. En fait... Je l'ai toujours."

2 - La vie est belle (It's a wonderful life)

Ce film de Frank Capra sorti en 1946 est considéré comme un classique du cinéma américain, malgré son échec commercial en salles. "C'est simple, affirme Thomas Croisière, il est diffusé sur les chaînes de télé américaines chaque année à Noël !"

L'histoire d'un homme sur le point de se suicider, à qui un apprenti-ange vient en aide en lui montrant ce qui a été positif dans sa vie, "à voir absolument !"

L'humoriste balaie l'inquiétude selon laquelle des jeunes enfants pourraient être heurtés par le film. "Moi, je l'ai montré à mes fils à six ans. Parce que même si c'est en noir et blanc, c'est une très belle fable avec James Stewart. En plus, on n'est pas du tout obligé de le regarder en VO, même si c'est toujours mieux, les VF à l'époque étaient très bien !"

3 - Noël chez les Muppets (The Muppet Christmas Carol)

Dans ce film américano-britannique de Brian Henson, sorti en 1992, les personnages du célèbre Muppet Show sont mis en scène dans une adaptation du conte de Charles Dickens, Un chant de Noël. "Je suis fan, affirme l'humoriste, de Kermit la grenouille. Et on l'est tous, non ?" (Si.)

"C'est dispo sur Disney +, précise-t-il, ça a une vingtaine d'années et c'est top." Avec en prime des chansons de Noël dignes d'une comédie musicale.

4 - Le père Noël est une ordure

"S'il fallait ne choisir qu'une comédie française pour les fêtes, ce serait forcément Le père Noël est une ordure !" Ce film français de Jean-Marie Poiré, sorti en 1982 avec la troupe du Splendid, est adapté de leur pièce de théâtre de 1979.

"J'ai attendu un peu quand même avant de le montrer aux enfants, concède Thomas Croisière. Pour plusieurs raisons, d'abord parce que c'est très mauvais esprit et surtout, parce qu'il y a la scène de baise dans la douche !"

"On l'oublie souvent... À la fin, Thierry Lhermitte (Pierre Mortez) balance à Anémone (Thérèse de Monsou) : « Je suis navré, Thérèse, je ne sais pas ce qui m'arrive, c'est une catastrophe ! », auquel elle répond : « Ce n'est pas grave, Pierre, je n'ai rien senti. »... C'est culte."

"Après, rassure-t-il, quel que soit l'âge du spectateur, le doubitchou, fait à la main et roulé sous les aisselles, et l'immonde kloug aux marrons, ça marche toujours !"

Thomas Croisière jouera son spectacle Voyage en comédie le 8 décembre au Spotlight de Lille. Il est aussi tous les mercredis à Paris au théâtre de l'Œuvre jusqu'au 21 décembre.

L'humoriste fait également de la télé. Il présente avec Alex Vizorek l'émission de jeux La Frite, dans laquelle les Hauts-de-France, Gérémy Crédeville en tête, affrontent la Belgique. Le prochain épisode sera diffusé le 20 décembre en troisième partie de soirée sur l'antenne nationale de France 3.