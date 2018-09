Dégradations de commerces par des militants vegan dans la métropole lilloise : 6 personnes interpellées

Calais : bouchers et vegans se répondent en marge d'un festival sous surveillance



Cinq gardes à vue levées

Six personnes, 5 femmes et un homme, ont été interpellées lundi dans le cadre de l'enquête sur les dégradations de boucheries, poissonneries et fromageries dans la(Lille-Wambrechies-Lesquin...) par la. Ils font partie de la mouvance vegan, affirme une source policière, confirmant une information de BFM-TV Vitres brisées, façades taguées de slogans anti-spécistes*, faux-sang... Près d'une dizaine de boucheries, poissonneries et fromageries ont été vandalisées depuis le printemps dernier.La semaine dernière, lors d'une contre manifestation pendant le Festival Vegan organisé à, le syndicat des bouchers dénonçaient le fait que l'enquête n'avançait pas suffisamment vite à leurs yeux."On vient de subir depuis 16 mois 16 attaques contre les artisans du territoire, affirmait Laurent Rigaud, président de la Fédération des bouchers des Hauts-de-France. 50 attaques au niveau national. pas une interpellation, pas une sanction. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue ? On attend qu'il se passe quelque chose ?""Sur les six interpellations, une personne devrait être déférée ce mercredi tandis que les gardes à vue des cinq autres ont été levées ou vont l'être", a indiqué le parquet de Lille. Les enquêteurs ont pu mener ces interpellations "", selon une source proche du dossier, précisant qu'il y avait eu aussi des perquisitions fructueuses.*Le spécisme (du latin "species", l'espèce) est une idéologie qui postule une hiérarchie entre les espèces, notamment entre l'être humain et les animaux.