DIRECT VIDEO. Suivez la Grande Parade Lille 3000 Eldorado

Vous êtes restés chez vous bien au chaud chez vous mais voulez voir la Grande Parade Lille 3000 Eldorado ( elle avait été reportée la semaine dernière ) ? Vous êtes au bon endroit. France 3 Hauts-de-France diffuse l'événement en intégralité à partir de 19h30.Le défilé de chars -5 en tout : l’artiste Frida Kahlo, le Jour des morts, le catch, la danse et les alebrijes -, danseurs et musiciens (3000 participants en tout) partira d'Euralille pour arrive au Champ de mars via la Grand'Place.La foule sera-t-elle au rendez-vous pour cet événement qui lance "Eldorado", fête lillo-mexicain qui va durer jusqu'à la fin de l'année. Il y 4 ans, 300 000 personnes avaient assisté à la parade de « Renaissance ».L'organisation et l'ésthétique de cette parade ont été confiées à Art Point M. Des concerts et des bals auont lieu le long du parcours et après la Parade : quai du Wault, Grand-Place et place du Théâtre.Vous pouvez également suivre notre émission spéciale Grande Parade Lille 3000 Eldorado à partir de 20h15 . Aux commentaires, Christine Bravo et Virginie Demange.