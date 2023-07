Larousse 2024 : aux côtés de Stromae, Karin Viard ou Stella Mc Cartney, le peintre pochoiriste de Lille Jef Aérosol entre dans le dictionnaire

Jef Aérosol est considéré comme l'un des pionniers du street art, c'est en tout cas ce qu'écrit le Larousse 2024. L'une de ses œuvres figurait déjà à la mention "art urbain", désormais c'est lui qui a droit à sa définition, tout comme Stromae, Karin Viard ou Stella Mc Cartney. Le célèbre peintre pochoiriste prépare une grande rétrospective pour l'automne 2023.

Le Petit Larousse illustré 2024 enrichit ses noms propres de "quarante nouvelles personnalités marquantes de notre siècle, écrivains, philosophes, réalisateurs, sportifs...". Parmi elles, l'actrice française Karin Viard, le chanteur belge Stromae, la couturière britannique Stella Mc Cartney ou encore le peintre pochoiriste lillois Jef Aérosol, de son vrai nom Jean-François Perroy, défini comme un "pionnier de l'art urbain".

"C'est une reconnaissance, on ne va pas le nier, avoue l'artiste, même s'il n'est pas d'accord avec le texte. « Pionnier », je réfute la définition. Le pochoir existe depuis toujours. Des gens ont fait des choses dans l'espace public bien avant moi. Je fais certes partie de cette première génération des années 80, mais je suis loin d'être le seul !"

Extrait du texte écrit à l'entrée "Jef Aérosol" dans le dictionnaire Larousse 2024. • © FTV

Alors, comment Jef Aérosol se définit-il ? Artiste peintre, graffeur, street artiste ? "Artiste tout court, affirme-t-il. Finalement, cela dépend de là où je me trouve, dans l'espace public ou pas. Outre le lieu, on colle parfois une étiquette en fonction de la technique utilisée, donc comme je pratique le pochoir, je suis peintre pochoiriste, comme on dirait aquarelliste."

"Le pochoir a cet avantage de pouvoir travailler « vite fait bien fait », qui était un de mes slogans dans les années 80. A partir d'une matrice, qu'on découpe dans du carton, on peut reproduire à l'envi une même image, et c'est assez magique finalement. Il faut ajouter la bombe aérosol, qui est magique elle aussi... Un jour, tout ça m'a séduit et je n'ai jamais lâché."

Une rétrospective pour octobre 2023

Non content d'être dans le dictionnaire de son vivant, Jef Aérosol organise une grande rétrospective, Jef Aérosol Stories, qui se tiendra au musée de l'Hospice Comtesse de Lille du 20 octobre 2023 au 20 janvier 2024. "Stories, précise-t-il, ce sont de petites histoires qui se succèdent, s'accumulent, forment une vie... C'est aussi un clin d'œil aux réseaux sociaux et aux vidéos courtes d'Instagram."

L'exposition présentera des œuvres majeures de l'artiste - toutes flanquées d'une flèche rouge, la marque de fabrique de Jef Aérosol - mais aussi des dessins réalisés alors qu'il n'était encore qu'un enfant. "J'en ai jeté pas mal, mais j'en ai aussi gardé, entre 300 et 500 je pense. On en exposera une vingtaine."

Peintre... et musicien

Le Larousse ne mentionne pas la passion de l'artiste pour la musique et pourtant, elle compte infiniment dans sa vie. "Si je devais choisir d'emporter sur une île déserte mon matériel de peinture ou ma guitare, sans hésiter, je prendrais ma guitare !", assène Jef Aérosol.

Parmi les 7000 vinyles de sa collection, ceux de Bob Dylan ont une place de choix. "Blonde on Blonde m'accompagne depuis que je suis môme. Il y a mon nom sur la pochette et la date d'achat du disque : 1971, j'avais quatorze ans."

Jef Aérosol et son vinyle de Bob Dylan, "Blonde on Blonde", acheté alors qu'il avait quatorze ans. • © FTV

"L'album date de 1966, c'est le dernier d'une petite trilogie. Dylan passe à l'électrique, se fait conspuer par les folkeux purs et durs et devient une rock star, de quoi fasciner le gamin que j'étais."

Aujourd'hui, Jef est guitariste et chanteur du groupe Open Road. "C'est un groupe que j'ai fondé avec mon ami François Borne dans les années 90. On est passés d'un duo à un quartet en 2017, avec French Behar à la batterie et Kelu Doignies à la basse, alias Kelu Abstract, graffeur lui aussi."

Le groupe sera en concert à la maison folie Hospice d'Havré à Tourcoing le 29 septembre 2023, dans le cadre de l'exposition de street art Mister P and friends, juste avant le vernissage de la rétrospective Jef Aérosol Stories, le 19 octobre au musée de l'Hospice Comtesse de Lille.