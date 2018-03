Lille 1-0 Auxerre 19-09-2010 ligue1 de france

Vers une jurisprudence qui feraitLa procédure, engagée en, est en tout cas improbable. Cette année-là, le 19 septembre pour être précis,Les joueurs s'avancent vers un match nul. C'est d'ailleurs là-dessusSauf que surprise : alors que sonnent les dernières minutes du match,et accorde à son club la victoire, in extremis.



Maxime est fou de rage. Sans ce but, il aurait en effet remporté la somme... de 1,5 million d'euros ! D'autant que finalement, le but était hors-jeu. Le parieur décide alors de poursuivre Moussa Sow et le LOSC pour obtenir le gain manqué, soit 1 494 441,70 euros, après avoir retiré la somme tout de même gagnée pour d'autres bons paris.





Jusqu'au-boutiste



Le 14 octobre 2015, l'affaire arrive au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. Qui déclare que les poursuites sont infondées, et condamne même Maxime à verser la somme de 1500 au club et au joueur.



Bien décidé à faire payer le LOSC, le parieur décide de faire appel. Et demande même, cette fois, des intérêts... Pour appuyer ses dires, Maxime fait appel à un huissier de justice pour démontrer par A plus B que le but était hors-jeu.



"Il conteste également la motivation des premiers juges en ce qu’ils ont retenu qu’en raison de la rapidité du jeu, M. Z n’avait pas conscience d’être hors-jeu et il indique, à cet égard, qu’un joueur professionnel sait s’il se trouve ou non en position de hors-jeu, même dans le feu de l’action et, qu’au surplus, le hors-jeu d’espèce était tel que le joueur ne pouvait pas ne pas en avoir conscience", indique la cour d'appel de Riom dans son compte-rendu.



Pas de chance, la cour d'appel confirme le premier jugement. Nos confrères du Point indiquent aujourd'hui que Maxime a décidé de continuer en cassation... Jusq'à récupérer le pactole ?