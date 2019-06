Migrants : Martine Aubry se dit prête à accueillir à Lille les réfugiés du navire Sea-Watch

La France vient de se dire prête à accueillir une partie des réfugiés du Sea-Watch. C’est la fin d’un long calvaire. Nous sommes prêts à #Lille à nous mobiliser pour les accueillir, comme nous l’avons fait avec les réfugiés de l’Aquarius et d’autres avant eux. — Martine Aubry (@MartineAubry) 29 juin 2019

Accostage de force

🔵 Statement unserer Kapitänin, #CarolaRackete, vor dem Einlaufen mit der #SeaWatch3.



Wir sind stolz auf unsere Kapitänin, sie hat genau richtig gehandelt. Sie hat auf dem Seerecht beharrt und die Menschen in Sicherheit gebracht," – #SeaWatch-Vorstand Johannes Bayer. pic.twitter.com/0BWHOTFPVf — Sea-Watch (@seawatchcrew) 29 juin 2019

La France prête à accueillir des réfugiés

"C'est la fin d'un long calvaire" a assuré la maire (PS) de Lille Martine Aubry à propos des migrants de Sea-Watch, sains et saufs sur l'île italienne de Lampedusa. L'élue s'est fendue d'un tweet dans lequel elle assure que "nous sommes prêts à Lille à nous mobiliser pour les accueillir, comme nous l'avons fait avec les réfugiés de l'Aquarius et d'autres avant eux."Le navire Sea-Watch a accosté de force dans la nuit du 28 au 29 juin dans le port de Lampedusa, et sa jeune capitaine, Carola Rackete a été arrêtée, avant que ne débarquent 40 migrants bloqués à bord depuis 17 jours."Nous attendons encore et toujours une solution qui ne se dessine malheureusement pas. C'est pourquoi j'ai maintenant moi-même décidé d'accoster dans le port", avait déclaré la militante allemande dans une vidéo relayée par Sea-Watch sur les réseaux sociaux.Les migrants du Sea-Watch avaient été secourus dans les eaux internationales au large de la Libye. Au fur et à mesure, 13 d'entre eux avaient été évacués vers Lampedusa, essentiellement pour des raisons médicales. Pour les 40 restants, c'était encore l'incertitude.Vendredi après-midi, le ministre italien des Affaires étrangères, Enzo Moavero, avait annoncé que cinq pays européens (France, Allemagne, Portugal, Luxembourg et Finlande) étaient disposés à les accueillir. La ville de Lille avait en effet accueilli 42 réfugiés du navire humanitaire l'Aquarius , après que ce dernier a accosté en Espagne en juillte 2018. Nous en avions d'ailleurs retrouvé une partie en décembre dernier. L'un d'eux, Abdelrassoul, était parvenu à décrocher un CDI à mi-temps.