"Un acte d'une grande stupidité" pour le RC Lens : ce que l’on sait de la pelouse détériorée avant le derby Lens-Lille

La pelouse du stade Bollaert-Delelis, à Lens (Pas-de-Calais), a été abîmée par des individus qui ont jeté un produit non identifié sur la pelouse, dans la nuit de jeudi à vendredi, soit deux jours avant le derby entre Lens et Lille. Dans sa conférence de presse d'avant match, le RC Lens n'a apporté aucun nouvel élément mais a réagit, 24 heures avant le match prévu ce dimanche 8 octobre, pour la huitième journée de Ligue 1.

Un "acte isolé d'une grande stupidité"

Lors de la conférence de presse du RC Lens, qui a eu lieu ce samedi 7 octobre dans l'après-midi, l'entraîneur des "Sang et Or" n'a pas donné davantage d'informations, 24 heures avant le derby. Il a dit lui même "attendre des nouvelles pour savoir dans quelle mesure [la pelouse] a été détériorée", avant de compléter : "La seule information que j'ai c'est qu'il s'agit d'un acte isolé qui est évidemment d'une grande stupidité."

Des hommes cagoulés ont déposé du liquide destructeur

Des individus cagoulés se sont introduits dans le stade Bollaert-Delelis dans la nuit de jeudi à vendredi et ont déversé une substance liquide sur plusieurs zones de la pelouse, modifiant sa couleur.

Des analyses sont en cours pour déterminer la nature exacte du produit, qui pourrait être de l’acide, comme l’affirme RMC Sport. Des tags anti-Lensois ont également été découverts sur les totems et la billetterie.

Le derby pas remis en jeu

Ce dimanche 8 octobre 2023, à 17h05, le RC Lens reçoit le LOSC pour la 8ème journée de Ligue 1. Si plusieurs endroits du terrain ont été abîmés, les équipes techniques, et notamment les jardiniers, s’affairent pour remettre la pelouse en état. D’après RMC Sport, la tenue du derby n’est pas menacée.

A lire aussi>>>> Derby du Nord. RC Lens - LOSC : "l'un des plus importants matchs de l'année, ça ne se perd pas !"

Le RC Lens a porté plainte

Le club lensois a porté plainte contre X, a indiqué RMC Sport à l’antenne en précisant que le système de vidéo-surveillance est actuellement exploité pour identifier les auteurs. Ils seriaent au nombre de deux, selon La Voix du Nord.

"On reçoit des supporters de tous les pays pour le rugby et nous ne sommes pas capables, en France, d'accueillir 1.000 spectateurs de Lille, à 50 kilomètres." Franck Haise, entraîneur du RC Lens

Un contexte de tension

À noter qu’il ne s’agit pas du premier incendie de ce type, comme le rappelle La Voix du Nord. En janvier 2022, un liquide avait également été déversé et avait laissé des taches jaunâtres, remarquées avant un derby de Coupe de France.

En parallèle, le tribunal administratif de Lille a confirmé vendredi l’arrêté d'interdiction de déplacement des supporters du LOSC, décision contestée par la direction du club. Le motif avancé ? Les questions de disponibilité des forces de l’ordre, déjà mobilisées par eux match de rugby dans le cadre de la coupe du monde à Lille.

Lors de la conférence de presse d'avant match, le gardien de but du LOSC Lucas Chevalier s'est dit déçu de cette décision : "C'est dommage qu'ils ne puissent pas être présents car ils donnent de la force, mais on va essayer de leur rendre la pareille comme il se doit en se déchirant sur le terrain. Je compte sur eux pour nous donner des ondes positives."

Quant à Franck Heise, entraîneur du RC Lens, il a qualifié ce choix d'"aberration" : "Je milite pour que les supporters de toutes les équipes, encore plus dans un derby, soient présents. On reçoit des supporters de tous les pays pour le rugby et nous ne sommes pas capables, en France, d'accueillir 1.000 spectateurs de Lille, à 50 kilomètres", s'est-il désolé. Il a ensuite indiqué que le parcage n'avait pas été vendu, "par respect pour les supporters".

A lire aussi>>>> Derby Lens-Lille : l’arrêté d’interdiction de déplacement des supporters du LOSC pas encore publié, le club prêt à déposer un recours