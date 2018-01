Maubeuge : polémique dans un collège autour d'une élève aux cheveux teints

Jamais on ne l'aurait exclue

Une collégienne de #Maubeuge sanctionnée pour avoir teint ses cheveux en rouge https://t.co/K6ujemQ9KN pic.twitter.com/YnMaIufvF7 — VDN Maubeuge (@VDNMaubeuge) 9 janvier 2018

Un règlement strict

Si j'arrivais avec une coloration, un jean troué et piercing, j'en choquerais beaucoup !

© Capture Google Streetview

La chevelure de la discorde... Une élève du collège privé Notre-Dame de Grâce s'est vue demander de retirer sa coloration après être arrivée en cours avec les cheveux teints en acajou, lundi 8 janvier."Ma fille était en pleurs en rentrant du collège. Elle ne veut pas retourner chez le coiffeur, elle veut garder sa couleur, c’est son cadeau de Noël !"s'est alors ému son père dans un article de La Voix du Nord Un article qui évoque des sanctions ainsi que le possible port d'un foulard, se dont se défend Grégory Laboureur, le directeur de l'établissement. Selon lui, quand Léa est "venue avec des cheveux rouges lundi," et de revenir avec une "coiffure propre." Mais "le père a vu rouge"."Jamais on ne l'aurait exclue", assure le directeur, qui rappelle que "." Un règlement plutôt strict sur la question du code vestimentaire."C'est éducatif de dire aux jeunes d'avoir une cohérence" dans un établissement privé, estime Grégory Laboureur. Des cheveux teints en rouge, "ce n'est pas dramatique, mais"Si j'arrivais avec une coloration, un jean troué et piercing, j'en choquerais beaucoup !" ajoute-t-il encore.La famille de