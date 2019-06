Le Roubaisien Bernard Arnault, premier Français à dépasser les 100 milliards de $ de fortune selon Bloomberg

100,4 milliards de dollars

Derrière Jeff Bezos, patron d'Amazon, et Bill Gates, fondateur de Microsoft, il y a désormais Bernard Arnault sur le podium des plus grosses fortunes mondiales. C'est ce qu'indique le dernier Billionaire Index publié ce mercredi par l'agence d'informations financières Bloomberg A 70 ans, Bernard Arnault, patron du groupe de luxe LVMH (Louis Vuitton, Moët & Chandon, Tag Heuer, Christian Dior, Givenchy, Guerlain, les journaux Les Echos et Le Parisien...), devient ainsi le premier Français à voir sa fortune personnelle dépasser les 100 milliards de dollars : 100,4 milliards de dollars soit environ 89,5 milliards d'euros. D'après Bloomberg , celle-ci a progressé de 32 milliards de dollars (28,5 milliards d'euros) sur la seule année écoulée, grâce à l'augmentation du cours de l'action LVMH sur le marché boursier.La fortune de Bernard Arnault correspond désormais à plus de 3% du produit national brut (PNB) de la France d'après l'agence américaine. En mars, un autre classement des milliardaires, publié par le magazine Forbes , le plaçait au 4mondial derrière Jeff Bezos, Bill Gates et Warren Buffett. Sa fortune était alors estimée à 66,9 milliards d'euros.Bernard Arnault a commencé à bâtir cette immense fortune dans sa ville natale de Roubaix, dans les années 1970, lorsqu'il a vendu les activités BTP de l'entreprise familiale Ferret-Savinel (fondée par son grand-père maternel) pour se reconvertir dans l'immobilier avec le groupe Férinel.