Nord Pas-de-Calais : la neige devrait faire son grand retour ce week-end

La neige fera son grand retour dans le Nord et le Pas-de-Calais ce week-end. Le froid aussi. Les premiers flocons devraient tomber samedi soir.

La neige devrait faire son grand retour ce week-end dans le Nord et le Pas-de-Calais, selon les prévisions de Météo-France. En effet, un froid brutal frappera les deux départements, en particulier dimanche, alors même que les températures de cette semaine ont été douces.

Le week-end commencera par des précipitations pluvieuses et une température allant de 3 à 8°C. Les premiers flocons sont prévus pour samedi soir.

Dimanche matin, les températures seront comprises entre -3°C et 3°C. Elles devraient continuer de baisser l'après-midi et en soirée pour la plupart des communes. Les chutes de neige se poursuivront.

Un froid qui persiste jusqu'à mercredi voire jeudi

Ce froid devrait persister jusqu'à mercredi, voire jeudi prochain. Les températures continueront de "baisser entre lundi et mercredi avec des gelées fréquentes et un mercure qui devrait baisser jusqu'à -5°C voire localement plus bas", selon les prévisions de Météo Nord Pas-de-Calais qui ajoute qu'il "n'est pas exclu que quelques journées sans dégel se produisent".

De la neige pourrait également tomber ce lundi et mardi, même si la fiabilité est faible.