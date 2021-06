Inondations dans l'Oise - Les blocs de l'hôpital de Beauvais inutilisables, des opérations reportées ou délocalisées

L'orage qui a touché le secteur de Beauvais dans la nuit du 21 au 22 juin a provoqué des inondations à l'hôpital de Beauvais mais sans aucune coupure d'électricité.Sur le plan opérationnel, voici la situation à cette heure :

Jusqu’à 20 cm d’eau sont entrés dans l'hôpital endommageant la toiture du 5ème étage. Les entrées ont été un temps fermées de même que les blocs opératoires et le service de coronarographie. Un patient a dû diriger vers Creil. A 8h mardi matin, les urgences ont pu réouvrir. Concernant les transports de malades, le SAMU des transporteurs privés ont pris le relais du SDIS mobilisé sur les inondations. Les urgences, les consultations, le laboratoire, les capacités d’hospitalisation sont intactes.

Les blocs opératoires et la salle de coronarographie sont inutilisables : seul le bloc d’urgence et le bloc de césarienne sont en fonctionnement.



La clinique du Parc St-Lazare de Beauvais, également touchée, n'a plus de système informatique, plus de laboratoire et son standard partiellement en panne. Le CH de Beauvais va prendre en charge l'activité du laboratoire de biologie de la clinique qui, elle, va assurer les quelques opérations que l'hôpital de Beauvais ne peut pas pratiquer.

Le CH de Beauvais va également prendre appui sur les établissements de Clermont-de-l’Oise, Creil et Compiègne soit pour leur adresser des patients, soit pour une aide technique.

Le centre médico-social du centre hospitalier de Beauvais va par ailleurs accueillir 15 patients handicapés ou poly-handicapés de la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) La Clarée, inondée dans son sous-sol.

Toute la nuit, soignants et bénévoles ont évacué l'eau qui avait pénétré dans les couloirs. Trois véhicules de pompage des pompiers ont également participé à l'assèchement des zones touchées :

D'après la préfecture de l'Oise, l'orage qui a touché Beauvais s'est concentré entre 22 et 23h lundi 21 juin et a entraîné jusqu'à 70 mm de pluie localement. Le département est toujours en vigilance jaune à la pluie et aux inondations. Au total, 900 sapeurs-pompiers du Sdis sont intervenus plus de 800 fois dans le secteur, dont 545 à Beauvais même.

D'importants moyens sont actuellement déployés pour tenter de retrouver un adolescent de 17 ans qui serait tombé dans le Thérain. Selon des témoins, il marchait le long de la rivière avec des amis et n'aurait pas fait la différence entre le cours d'eau et la route inondée.