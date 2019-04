Incendie à Notre-Dame de Paris : les pompiers s'étaient entraînés à la cathédrale de Beauvais fin mars

Une intervention d'envergure

Sauver un édifice du XIIIe siècle

c'est par ces termes que les pompiers de l'Oise décrivent leur exercice du vendredi 22 mars. Car impossible d'improviser une telle intervention. Ce jour-là, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) organise une opération sauvetage à la cathédrale de Beauvais, réunissant les casernes de Beauvais, Tillé et Lachapelle-aux-Pots. Pour l'occasion, le SDIS a déployé le poste de commandement, un drone de surveillance pour survoler l'édifice, et les véhicules d'intervention.Mission du jour :Ce lundi 15 avril 2019, à Paris, les sapeurs-pompiers n'ont dû évacuer aucune victime. Pour le reste, le scénario était le même.Une intervention exceptionnelle, très technique. Alors pour savoir répondre à temps, et protéger autant que faire se peut la cathédrale de Beauvais, vieille du XIIIe siècle, les pompiers. "Nous avons mobilisé des moyens humains et matériels pour se préparer, pour faire face, explique le capitaine Vincent Boitrelle. On fait de la prévention, on fait des plans d'interventions (...) des plans de sauvegarde des oeuvres." Depuis 2015, par ailleurs, unea été imaginée pour la protection en particulier des oeuvres et le patrimoine.Les sapeurs-pompiers déploient ainsi beauoup de moyens pour ce type d'exercices, car en cas de départ d'incendie, les événements s'accélèrent très vite. D'abord, car l'édifice est très fagile., doit sa réputation à la hauteur de sa voûte, 48 mètres, soit la plus élevée de l'âge gothique. Mais les ambitions des débuts lui valent sa vulnérabilité de toujours. Les voûtes du chœur s'effondrent une première fois en 1284. Sa flèche, elle, s'est écroulée en 1574. Ensuite, car. Outre la structure en elle-même, Saint-Pierre abrite notament une horloge à carillons du XIVe siècle, et une horloge astronomique de 1865, ainsi que des vitraux, et une série de tapisseries du XVe siècle.