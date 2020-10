Le Portel : une pêcheuse découverte morte sur la plage dans un contexte de grandes marées

"Il s'agit probablement d'une pêcheuse tombée d'un bateau, d'une femme qui pêchait à la canne ou sur la digue Carnot." Olivier Barbarin, maire du Portel, à France Bleu Nord dimanche 18 octobre

Grandes marées

[#Prévention #GrandesMarées] Du vendredi 16 au mardi 20 octobre 2020, de forts coefficients de marées sont attendus sur le littoral allant jusqu'à 115 pour le samedi 17 et le dimanche 18 octobre 2020. pic.twitter.com/A6tsYkavuX — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) October 14, 2020

Une femme partie pêcher, âgée de 40 à 50 ans, a été retrouvée morte dimanche sur la plage du Portel, près de Boulogne-sur-Mer. Son corps a été découvert à marée montante par un pêcheur de crevettes, qui a directement alerté les secours vers 9h30 ce dimanche 18 octobre. Elle portait du matériel de pêche professionnelle. D'après les pompiers, la thèse de l'accident est privilégiée.Ce drame intervient dans un contexte de grandes marées, rendant les courants marins plus forts et la mer plus dangereuse . La préfecture maritime avait appelé à la prudence sur tout le littoral de la Côte d'Opale dès hier, et jusqu'à mardi au moins.En parallèle, le corps d'un homme, "probablement" migrant, a été découvert noyé sur la plage de Sangatte. Aucun lien n'a été effectué entre les deux décès.