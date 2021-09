Calais : Démantèlement du camp du Virval, un migrant retrouvé mort ce matin

Le plus grand camp de migrants de Calais a été démantelé ce matin, 404 personnes ont été emmenées dans des bus pour des centres d'accueil. A quelques centaines de mètres de là, un jeune migrant a été retrouvé mort dans la zone d'activité Transmarck.

Entre 500 et 800 personnes vivaient dans ce camp, plus de 400 personnes ont été emmenées en bus dans des centres d'accueil de la région

A partir de 5h ce matin, une grande opération de démantélèment du camp de migrants situé en face de la clinique du Virval à Calais a débuté, un an presque jour pour jour depuis sa dernière évacuation.

Selon nos informations, entre 500 et 800 personnes vivaient sur ce lieu, en majorité des familles, ce qui en faisait le plus grand camp de migrants de Calais.

durée de la vidéo: 00 min 06 Démantèlement ce matin du plus grand camp de Calais

"Ces occupations occasionnaient de sérieux problèmes de sécurité, de salubrité et de tranquillité en particulier pour le personnel et les usagers du Centre Hospitalier (...) 363 personnes isolées et 37 personnes appartenant à des familles ont été réparties dans 17 bus, avant d’être prises en charge et transportées vers des centres situés dans le Pas-de-Calais et la région Hauts-de-France", annonce ce matin par communiqué la préfecture.

durée de la vidéo: 00 min 04 450 tentes ont été saisies

"Ce sont des mises à l'abri forcées... les personnes ne connaissent pas la destination des bus, les CRS prennent les gens par le bras et leur disent d'y aller sans laisser le choix" affirme Moana de Human Rights Observers, présente sur les lieux ce matin.

"L'année dernière ils ont fait la même chose, on sait que ça ne sert à rien, qu'ils sont de retour sous 72h, ce n'est pas de la mise à l'abri, c'est de la politique d'éloignement temporaire" ajoute Pierre Roque (Auberge des migrants), lui aussi a assisté au démantélement.

Un migrant retrouvé mort ce matin à Calais

Ce démantèlement intervient alors que le corps d'un jeune migrant était découvert dans la zone d'activité Transmarck, situé non loin du Virval. Selon nos informations, le jeune homme, originaire du Soudan, a été retrouvé mort aux alentours de 5 heures et vivait dans le camp du Virval. Il aurait été percuté par un camion.

Des camions en partance pour le Royaume-Uni sont stockés dans cette zone d'activité. Certains migrants s'y rendent pour s'engouffrer à l'intérieur et espérer mettre le pied en Angleterre.

"la militarisiation de la frontière ne fait pas réduire le passage, elle rend plus dangereux." confie Marguerite Combes, coordinatrice à l'anetenne de Calais UTOPIA56. "C'est monstrueux, la journée d'aujourd'hui s'annonce monstrueuse", ajoute-elle.