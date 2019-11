INSOLITE. Calais : un couple se marie à l'hôpital, dans une chambre de la maternité

"Exceptionnel" en maternité

Un heureux événement a eu lieu samedi matin, dans une chambre de la maternité du centre hospitalier Techer de Calais. Stéphane Bekaert, responsable de rayon âgé de 50 ans et Jorina Speville Hortense, agent administratif de 30 ans, s'y sont mariés !"Le mariage était programmé, mais la jeune maman, enceinte, était retenue à l'hôpital. Si elle sortait de l'hôpital, elle pouvait mettre en péril sa grossessse", explique Caroline Hennion, directrice du centre hospitalier.C'est l'article 75 du code civil qui autorise les mariages en dehors d'une mairie "en cas d'empêchement grave", avec l'accord de l'autorité judiciaire et la garantie que le mariage soit public. C'est pourquoi la porte de la chambre a dû rester ouverte lorsque Jorina et Stéphane ont été mariés par Patricia Basset, adjointe au maire de Calais en charge de l'état civil."Il nous est déjà arrivé à plusieurs reprises de célébrer des mariages dans l'unité de soins palliatifs, parce qu'il y a une forme d'urgence, indique Caroline Hennion. Mais ici c'est totalement exceptionnel en maternité ! C'est la première fois que j'entends parler d'une situation comme celle-là dans ma carrière, et on est très heureux bien-sûr d'avoir pu permettre la réalisation de cet événement !", a ajouté la directrice.