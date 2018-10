Grande-Synthe : 1800 migrants évacués du camp du Puythouck, une troisième opération en moins de deux mois

Le camp du Puythouck, à Grande-Synthe (Nord) est à nouveau évacué ce mardi 23 octobre. Plusieurs équipes de policiers sont sur place, ainsi que le préfet du Nord. Cette opération de "mise à l'abri", selon les mots de la préfecture du Nord, a été lancée à 8 heures et vise à évacuer 1800 migrants.



La préfecture, qui évoque une "opération à caractère humanitaire" selon un communiqué, est censée "conduire vers des structures adaptées ces personnes dont les plus vulnérables en famille".



C'est la troisième opération de ce type depuis le début du mois de septembre. Après les deux précédentes évacuations, les migrants – en majorité des kurdes irakiens – ont ensuite afflué de nouveau vers Grande-Synthe pour pouvoir passer au Royaume-Uni.



Plus d'informations à venir.