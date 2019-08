Hesdin : le maire Stéphane Sieczkowski-Samier, introuvable, va contester sa révocation

"Le dossier est léger, malgré son épaisseur"

Hesdin : le maire Stéphane Sieczkowski-Samier, ou "Sarko Boy", est révoqué

Reportage de Jean-Louis Manand et de Rémi Pohier

Mais où est Stéphane Sieczkowski-Samier ? Le jeune maire d'Hesdin (Pas-de-Calais), dont le Conseil des ministres a officiellement annoncé mercredi la révocation , n'a pas encore pu recevoir cette dernière des mains des gendarmes.Ces derniers sont toujours à sa recherche ce jeudi 22 août, a-t-on appris de sources concordantes. "Il n'est pas en cavale" sourit son avocat MHervé Krych, qui se dit "en contact avec lui".En revanche, celui qui fut, à son élection en 2014 (sous l'étiquette Divers droite) le plus jeune maire de France, entend bien contester la décision. "Nous allons attaquer cette révocation contre le Conseil d'État" martèle Hervé Krych, qui estime avoir pour ce faire "des moyens juridiques suffisants".Le jeune édile est visé par plusieurs enquêtes, notamment pour détournement de fonds publics, acquisition d'armes de troisième catégorie, prise illégale d'intérêt et complicité de faux et usage de faux en écriture publique. Dans cette dernière affaire, il a été mis en examen, tout comme sa mère, conseillère municipale.Cependant, aucune de ces enquêtes n'a pour l'heure abouti à une condamnation et pour sa défense, "la prudence et la précaution auraient voulu que l'on attende la fin de son procès pour détournement de fonds publics avant de prononcer cette révocation". "Il ne faudrait pas que cette décision fasse jurisprudence auprès des maires des 36 000 communes en France", insiste-t-il.Un procès, prévu le 15 septembre mais que MKrych entend par ailleurs reporter pour bénéficier "de trois jours et non d'une matinée ou d'une après-midi", car "il va falloir examiner au cas par cas chaque facture, cela demande du temps." Pourtant, il estime que "le dossier est léger, malgré son épaisseur".En attendant, le conseil du maire dénonce une "forme d'acharnement" : "on veut le retirer de la place publique". Dans tous les cas, Stéphane Sieczkowski-Samier est "confiant" d'après-lui. Si tel est le cas, l'édile devrait donc rapidement se manifester auprès de la gendarmerie.