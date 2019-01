Le maire d'Hesdin Stéphane Sieczkowski-Samier placé en garde à vue

"Sarko boy"

Quad sans casque et comptes de campagne

Le maire d'Hesdin (Pas-de-Calais)ce mercredi 23 janvier,a-t-on appris par le biais de son avocat, Me Hervé Krych.La procédure s'inscrit dans le cadre d'une enquête préliminaire pour "détournement de fonds publics". Une information judiciaire a été ouverte au"Le placement en garde à vue s'est fait à 9 heures, ce matin et la première audition s'est terminée vers 13 heures" note Me Krych. Les questions portent sur "des faits, des achats". Sur l'état d'esprit de son client, Me Krych a déclaré qu'il était "résolument présent pour répondre aux questions et pour en terminer une bonne fois pour toutes avec ces affaires", et rappelait laLes faits reprochés, eux, concernent "". Pour l'instant, ils ne concernent pas les revolvers soft gomm que le maire est soupçonné d'avoir acheté M. Sieczkowski-Samierà la tête d'Hesdin (2 200 habitants), à l'époque en tant que plus jeune maire de France, sous l'étiquette "divers droite" et avec le soutien à l'époque du député LR Daniel Fasquelle.Mais le jeune maire, surnommé "Sarko Boy" est: détournement de fonds publics, acquisition d'armes de troisième catégorie, prise illégale d'intérêt et complicité de faux et usage de faux en écriture publique.Dans cette dernière affaire,conseillère municipale, et l'ancien chef de la police municipale.L'édile est soupçonné d'avoir envoyé en avril 2016 en sous-préfecture une fausse délibération du conseil municipal qui décidait de confier la gestion des logements communaux à l'agence immobilière Orpi, appartenant à... la mère du jeune élu.Autre incartade: le, il a écopé d'une amende de 135 euros pour avoir roulé sans casque sur un quad conduit par la Miss France d'alors, Maëva Coucke.Un mois plus tôt, l'édile avait été déclarépar le Conseil constitutionnel à cause du rejet de ses comptes de campagne lors des législatives de 2017.Au sein du conseil municipal, seules quatre personnes le soutiennent encore, dont sa mère. Contesté par la majeure partie du conseil municipal, l'élu paraissait de plus en plus isolé ces dernières semaines