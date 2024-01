PHOTOS. "C'est trop, on en a marre... marre !" : les habitants du Pas-de-Calais face à de nouvelles inondations

Alors que les habitants du département se relèvent doucement des inondations de novembre 2023, les conditions météo de ce lundi 1er janvier 2024 laissent présager de nouvelles crues. Au réveil, certaines communes de l'Audomarois avaient déjà les pieds dans l'eau.

Un premier jour de l'an qui reflète l'année venant de s'écouler. Dans la matinée ce 1er janvier 2024, le département du Pas-de-Calais était toujours placé en vigilance orange pluie et inondation par Météo France. Depuis le 31 décembre 2023, les cours d'eau de la Hem, de la Canche et de la Lys Amont-Laquette sont également en vigilance orange selon Vigicrues. L'Aa a également été placée en alerte orange ce lundi matin.

Ces cours d'eau, qui avaient déjà débordé lors des inondations de novembre 2023, sont scrutés avec inquiétude par les communes alentour, où nombre de sinistrés, encore sous le choc des intempéries, n'ont toujours pas pu regagner leur logement.

durée de la vidéo : 00h00mn16s La rivière de l'Aa est prête à déborder de son lit, à Blendecques dans le Pas-de-Calais. • ©France Télévisions. Martin Vanlaton et Sébastien Gurak

Une nuit de pluie

Dans l'Audomarois, le réveil ce lundi avait un goût de déconfiture. Après seulement une nuit de pluies, l'Aa commence déjà à sortir de son lit. En plein Réveillon, Didier Papegay, conseiller municipal de Blendecques, a été appelé pour venir constater la montée de l'eau : "J'ai été appelé à 3 heures du matin parce que l'eau est pas mal remontée. Pour le moment, il n' y a rien d'alarmant sauf un quartier qui a déjà un peu pris l'eau."

Les jardins et les parkings sont déjà recouverts d'eau dans le quartier de l'Hermitage. • © France Télévisions. Martin Vanlaton et Sébastien Gurak

Heureusement, rien à voir avec la situation d'il y a deux mois, ce qui n'empêche pas les habitants de la commune du Pas-de-Calais de craindre le pire. "Quand je fais le tour des différents quartiers, où c'est un peu sensible, les gens s'inquiètent et se demandent s'ils ne vont pas être à nouveau inondés", atteste l'élu, avant d'ajouter : "En plus certains n'ont même pas encore fini de réparer, alors voir l'eau qui remonte oui, ça les inquiète.

Rien n'est encore alarmant à Blendecques selon un élu, mais les prochaines pluies pourraient faire basculer la situation. • © France Télévisions. Martin Vanlaton

Exaspération

Selon Météo France, la moitié ouest du département a enregistré un cumul de 20 à 40 mm ces dernières 24 dernières heures. Malgré une accalmie, de nouvelles averses sont à prévoir. "C'est trop, on en a marre ! Marre !" Tout comme cet habitant de l'Audomarois, les autres sinistrés de novembre n'en peuvent plus.

Psychologiquement c'est dur pour tout le monde, les gens sont encore dans les assurances et là l'eau remonte... un sinistré de l'Audomarois

À l'aube, les rues de Blendecques étaient recouvertes par plusieurs centimètres d'eau. • © France Télévisions. Martin Vanlaton

Eux qui espéraient compter sur les fêtes de fin d'année pour penser à autre chose, sont de nouveau confrontés à la source de tous leurs tracas : "Psychologiquement c'est dur pour tout le monde, les gens sont encore dans les assurances et là l'eau remonte...", se lamente fatalement un sinistré. "On est le premier janvier, on aimerait tous se dire 'bonne année, bonne santé' et passer un bon moment. Il ne faut pas paniquer, mais on est à fleur de peau."