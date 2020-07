Traversées de la Manche : 20 migrants secourus au large d'Escalles

[#Opération] Sauvetage de 20 migrants au large d'Escalles (62) par le patrouilleur des garde-côtes de la @douane_france sous la coordination du #CROSS Gris-Nez ▶️https://t.co/3JxZtJCcv3 pic.twitter.com/UU1kSlGGOO — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) July 30, 2020

C'est vers 5h45 ce jeudi matin que l'alerte a été donnée, avec l'appel au secours d'un migrants se trouvant sur une embarcation au large de la côte d'Opale.Une vedette et un patrouilleur ont été mobilisés pour aller récupérer les naufragés, dont le bateau commençait à prendre l'eau. A bord se trouvaient 18 personnes, dont cinq mineurs et trois femmes, précise la préfecture martime.Certains des 18 migrants se trouvaient en état d'hypothermie.Alors que le patrouilleur revenait vers le port de Calais pour ramener les naufragés, il a récupéré en route deux autres personnes qui tentaient la traversée en paddle.Tous ont été pris en charge par les pompiers et la police aux frontières (PAF).