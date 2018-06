Benjamin Pavard : "Jeff Tuche, c'est marrant au début mais bon..."

La conférence de presse. Une première pour. Le Nordiste a été choisi par le staff de l'équipe de France pour répondre aux journalistes ce lundi.Exercice difficile pour un jeune joueur. Comment ne pas trop répondre aux questions des journalistes ? Comment répondre sans déclencher une polémique ?Le défenseur latéral, titulaire face à l'Australie samedi, a réussi l'exercice sans trop de souci. Langue de bois bien maîtrisé. Stress visible sur son visage : «On aurait aimé mieux jouer, chaque match est difficile surtout le premier. Un match de coupe du monde c’est beaucoup d’intensité. Contre une très bonne équipe d’Australie bien regroupée, j’ai été vraiment surpris par l’intensité. On va bien analyser ce match avant de regarder le dernier match du Pérou. La pression est plutôt sur eux, car s’ils ne gagnent pas ils risquent d’être éliminés. On va tout faire pour l’emporter et ne pas se mettre de pression particulière. Ils vont jouer moins regroupés que l’Australie et vont mettre beaucoup d’agressivité. Il va falloir faire un gros match »Un moment insolite s'est bizarrement produit sur une question légère d'un journaliste : "Adil Rami vous appelle Jeff Tuche, comment vous le prenez ?".Le visage dese tend encore un peu plus et il lance une petite phrase claire et cinglante :Depuis le début de la préparation, sur Snapchat, c'était la blague à la mode au sein de l'équipe de France. Mbappé, Mendy ou Rami s'amusaient tous à appeler régulièrement Benjamin Pavard "Jeff Tuche". A cause de ses cheveux bouclés ? Ou des origines nordistes communes avec Jean-Paul Rouve ?"Jeff Tuche, c'est bien marrant, mais bon, je lui ressemble pas du tout..." avait répondu Pavard il y a quelques jours à ce nouveau surnom.Au centre de formation du LOSC, le surnom de Benjamin Pavard était plutôt "brebis". Mais son petit nom le plus connu est "Pavardinho", à la Brésilienne, en référence à sa précocité et sa bonne technique.Rien de neuf pour le défenseur central. Il se prépare tranquillement pour le match face au Pérou. Il a fait un bon 1er match, est sûr d'être de nouveau titularisé... Rien à signaler. Même pas une question sur son surnom en équipe de France...